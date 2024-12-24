趙薇老公又有事 遭連本帶利追討逾11.2億港元

趙薇及丈夫黃有龍（右）。(取材自每日頭條網)

大陸影星趙薇 的丈夫黃有龍早前不止一次被指拖欠貸款 及利息，合共近6億元，23日又被另一間海外註冊的公司入稟高等法院，連本帶利追討逾7.5億港元，現連本帶利追討逾11.2億港元。。

綜合香港媒體報導，原告為智擇創投有限公司，被告為黃有龍。入稟狀指，黃拖欠原告的本金和利息約7.53億元。原告追討該筆欠款外，亦要求黃支付還款前的利息，以及相關訟費。

趙薇(左)的老公黃有龍(右)又被入禀追債。(中新社資料照片)

據報導，黃有龍於2021年遭萬滙有限公司入稟追債，指他借款1.5億元但只還部分利息，追討近3億元。黃在2022年又被指向廣東信貸有限公司借貸3.03億元，未有償還，另外黃曾涉租用荃灣皇璧一複式單位和6個車位後，拖欠租金 和雜費，於2023年被單位業主入稟追討約280萬元。

趙薇與富商老公黃有龍於2008年結婚並生下女兒「小四月」，兩人靠著投資致富，趙薇一度號稱「女版巴菲特」，夫妻身價一度超過百億。但近年卻傳出黃有龍欠下巨債。2018年夫妻涉及違法交易，被勒令5年內不得再進入股市。不過兩人在法國擁有8.5萬公頃的葡萄園，是他們用4500萬歐元的鉅額買下，另外他們也買下位於法國聖愛美濃的酒莊，取名「夢隴酒莊」（ChateauMonlot），該酒莊來頭不小，過去為路易十三所有，至今已有400年歷史，酒莊每個角落都散發王室氣息。