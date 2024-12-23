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劉亦菲被曝曾當偶像歌手 19歲唱跳畫面曝光「不輸女團」

娛樂新聞組／綜合報導
劉亦菲當過「偶像歌手」的歷史被翻出。（取材自Instagram）
劉亦菲當過「偶像歌手」的歷史被翻出。（取材自Instagram）

15歲出道的女星劉亦菲是一位「古裝專業戶」，主演無數經典作品演技備受肯定。其實劉亦菲曾在2005年與日本索尼音樂簽約進軍歌壇，當年當愛豆(Idol，偶像藝人)又唱又跳的影片也被翻出。

劉亦菲以電視劇「金粉世家」進入演藝圈，之後演出「天龍八部」中的王語嫣及「神鵰俠侶」的小龍女走紅。其實劉亦菲19歲時曾當過「偶像歌手」，2005年劉亦菲和日本索尼音樂簽約跨界歌壇，在為期一年的時間接受聲樂、舞蹈等各方面訓練後，推出日語EP「深夜之門」，隨後又發行國語專輯「劉亦菲」和日語專輯「All My Words」，其中「心悸」MV中，她身穿銀色細肩帶洋裝勁歌熱舞魅力十足，頂著一頭黑色長髮、五官稚嫩，臉蛋還有一些嬰兒肥。

劉亦菲「心悸」MV中，身穿銀色細肩帶洋裝又唱又跳。（取材自微博）
劉亦菲「心悸」MV中，身穿銀色細肩帶洋裝又唱又跳。（取材自微博）

粉絲見狀都留言誇讚「劉亦菲當愛豆的話，也是大熱Top頂流！」、「唱跳愛豆時期好驚豔」、「原來十幾歲的劉亦菲就唱跳俱佳啊」、「現在和當年也沒什麼變化，就是更成熟了，唱跳滿分」、「不輸現在的女團」。

此外，中國健身博主卞瑞英日前分享，她在一場活動遇到劉亦菲，閒聊中她直接對劉亦菲表示：「你有溜肩」，沒想到劉亦菲非但沒有露出不悅的語氣及神情，反而回應對方「你說對了」，透露自己現在很努力健身，還開玩笑稱「目標就是到時候能把你抱起來」。

影片曝光後很快吸引大批網友注意，大家對於劉亦菲的高情商回覆讚嘆不已，「這個回應要給滿分」、「我們劉亦菲個性真的太好了」。

劉亦菲2006年與日本索尼音樂簽約推出專輯，過去唱跳畫面被翻出。（取材自微博）
劉亦菲2006年與日本索尼音樂簽約推出專輯，過去唱跳畫面被翻出。（取材自微博）

劉亦菲 索尼 日本

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