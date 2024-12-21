我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒性生活？專家發現不只心理「壓力山大」 生殖器還可能萎縮

政府免關門 參院通過新版臨時支出法案 待拜登簽署生效

王鶴棣26歲生日 粉絲千架無人機慶生 他期待「大奉打更人」

記者趙大智╱綜合報導
王鶴棣備受期待的新劇「大奉打更人」，即將於Disney+上線。(圖／Disney+提供)
王鶴棣備受期待的新劇「大奉打更人」，即將於Disney+上線。(圖／Disney+提供)

2018年主演大陸版「流星花園」而為人熟悉的王鶴棣，憑著出眾外型俘虜不少粉絲，20日是他26歲生日，前一晚有許多粉絲為他準備1000架無人機慶生，場面相當壯觀，而他主演的「大奉打更人」也即將上線，該劇在騰訊累積超過400萬的預約觀看人數，被譽為繼「慶餘年」後最受期待。王鶴棣也以公開喜訊的方式說：「這是今年我最期待的一部劇。」

香港01報導，從網路上曝光的影片可見，王鶴棣的粉絲們在橫店影視城的明清宮苑景區，準備了1000架無人機，無人機在漆黑的夜空中展現各式各樣的圖案，包括有王鶴棣打籃球、奪獎、擺愛心pose等模樣，還配合多種文字向偶像表達愛，甚至乎為他即將播出的劇集「大奉打更人」提早宣傳，應援費用料所費不貲。

「大奉打更人」改編自網路作家賣報小郎君的同名小說，該作曾拿下「年度最佳作品」等多項大獎；由王鶴棣飾演穿越到大奉王朝的現代警察「許七安」，憑藉現代思維邏輯，運用科學知識和推理特長，成功破獲一樁樁離奇案件。釋出的定檔預告中，王鶴棣眉頭深鎖，為了守護老百姓正面對決所有困難，揮舞刀劍帥出新高度。

「大奉打更人」將如何重現原著小說中盤根錯節的推理劇情、細膩深刻的人物刻畫以及王者逆風翻盤的超爽開掛人生，粉絲們可以開始期待作品上線。

王鶴棣人氣非常高。(取材自微博)
王鶴棣人氣非常高。(取材自微博)

無人機 香港

上一則

討分手費？ 劉曉慶遭小20多歲前男友街頭堵人

延伸閱讀

神秘無人機來自何方仍不知

神秘無人機來自何方仍不知
王鶴棣迎26歲生日公開「喜訊」：今年我最期待

王鶴棣迎26歲生日公開「喜訊」：今年我最期待
王鶴棣26歲生日 粉絲出動1000架無人機慶生

王鶴棣26歲生日 粉絲出動1000架無人機慶生
王鶴棣搭95小花勾肩揪耳 售「前」服務超甜 新劇預約爆表

王鶴棣搭95小花勾肩揪耳 售「前」服務超甜 新劇預約爆表

熱門新聞

秦漢、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

2024-12-13 19:00
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
范冰冰（左起）當年跟趙薇一塊向瓊瑤賀壽。(本報資料照片)

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

2024-12-14 00:14
劉詩詩（左）和吳奇隆屢傳婚變。圖／摘自微博

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

2024-12-19 13:24
黃聖依（左）被周星馳欽點演出「功夫」。新華社資料照片

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

2024-12-17 13:27
秦漢(右)、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

有內幕？秦漢兒子爆料：爸與林青霞分手 一夕人財兩失

2024-12-14 01:29

超人氣

更多 >
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單
哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了