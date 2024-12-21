王鶴棣26歲生日 粉絲千架無人機慶生 他期待「大奉打更人」

王鶴棣備受期待的新劇「大奉打更人」，即將於Disney+上線。(圖／Disney+提供)

2018年主演大陸版「流星花園」而為人熟悉的王鶴棣，憑著出眾外型俘虜不少粉絲，20日是他26歲生日，前一晚有許多粉絲為他準備1000架無人機 慶生，場面相當壯觀，而他主演的「大奉打更人」也即將上線，該劇在騰訊累積超過400萬的預約觀看人數，被譽為繼「慶餘年」後最受期待。王鶴棣也以公開喜訊的方式說：「這是今年我最期待的一部劇。」

香港 01報導，從網路上曝光的影片可見，王鶴棣的粉絲們在橫店影視城的明清宮苑景區，準備了1000架無人機，無人機在漆黑的夜空中展現各式各樣的圖案，包括有王鶴棣打籃球、奪獎、擺愛心pose等模樣，還配合多種文字向偶像表達愛，甚至乎為他即將播出的劇集「大奉打更人」提早宣傳，應援費用料所費不貲。

「大奉打更人」改編自網路作家賣報小郎君的同名小說，該作曾拿下「年度最佳作品」等多項大獎；由王鶴棣飾演穿越到大奉王朝的現代警察「許七安」，憑藉現代思維邏輯，運用科學知識和推理特長，成功破獲一樁樁離奇案件。釋出的定檔預告中，王鶴棣眉頭深鎖，為了守護老百姓正面對決所有困難，揮舞刀劍帥出新高度。