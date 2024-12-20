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賭神改拿相機 周潤發開攝影展不找發嫂當模特

娛樂新聞組／綜合報導
「香港·晨」周潤發慈善攝影展在香港海港城開幕，影帝周潤發出席開幕儀式。（中通社）
「香港·晨」周潤發慈善攝影展在香港海港城開幕，影帝周潤發出席開幕儀式。（中通社）

影帝周潤發有了新身分，12月18日至2025年1月2日期間，他在海港城舉辦「香港·晨」慈善攝影展，以30幅攝影作品展示他與香港的深厚情感。這次展出的作品，將以慈善義賣形式印製限定數量發售，最貴一張作品達2萬8000港元(約3604美元)，均附有周潤發的親筆簽名。展覽獲得的所有收益，將在扣除成本後撥捐慈善機構。

記者會上被問到下次會否找發嫂當主角，發哥說：「沒有人會買吧！」當記者建議他可以自己買下，發哥聞言即答：「會傾家蕩產。」

「香港·晨」展覽共分三個主題區域，內容涵蓋花卉攝影、街頭拍攝及自拍。其中，「香」區是花卉攝影，展現了含苞待放的陸蓮和盛開的黃雛菊等，周潤發的家中有1株白玉蘭，每年3月綻放，為了近距離捕捉花的美，他改裝相機，再巧妙運用大光圈拍攝花蕊，帶來更強烈的散焦效果。「港」區則拍攝了香港中環清晨的忙碌景象，包括各類上班族，周潤發每天清晨都會到中環訓練體能，順勢提前出門捕捉清晨城市的風景。

「晨」區有4幅自拍作品，其中1張自拍作品，是他剛好被路人意外認出，周潤發說，「當對方問我可否合照的剎那間，我便透過鏡子倒影捕捉這幅微妙的合照作品，鏡頭中不僅有請求合照的路人，還有倒影中的我。」

周潤發的代表作有電視劇「上海灘」、電影「賭神」等，曾多次獲得香港電影金像獎最佳男主角。他多年來熱心公益，曾於張藝謀導演的電影「滿城盡帶黃金甲」拍攝期間，捕捉了演員鞏俐的黑白化妝照片，於2011年以慈善價318萬港元拍賣。

「香港·晨」周潤發慈善攝影展在香港海港城開幕，影帝周潤發（左）出席開幕儀式。（中...
「香港·晨」周潤發慈善攝影展在香港海港城開幕，影帝周潤發（左）出席開幕儀式。（中通社）
「香港·晨」周潤發慈善攝影展在香港海港城開幕，影帝周潤發（左）出席開幕儀式。（中...
「香港·晨」周潤發慈善攝影展在香港海港城開幕，影帝周潤發（左）出席開幕儀式。（中通社）

周潤發 香港 海港城

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