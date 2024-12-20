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王鶴棣26歲生日 粉絲出動1000架無人機慶生

娛樂新聞組／即時報導
粉絲們相當有心。（取材自微博）
粉絲們相當有心。（取材自微博）

2018年主演新版「流星花園」而為人熟悉的王鶴棣，憑著出眾外型俘虜了不少粉絲，如今在內娛已站穩一線男星地位。20日是他26歲生日，但在前一晚已有許多粉絲為他準備了1000架無人機慶生，場面相當壯觀，火速登上微博熱搜廣受討論。

香港01報導，從網路上曝光的影片可見，王鶴棣的粉絲們在橫店影視城的明清宮苑景區，早已準備了1000架無人機，從片中可見無人機擺放在地上整齊排列，畫面非常震撼。

王鶴棣人氣非常之高。（取材自微博）
王鶴棣人氣非常之高。（取材自微博）

而待晚上的時候，這1000架無人機在漆黑的夜空中展現了各式各樣的圖案，包括有王鶴棣打籃球、奪獎、擺愛心pose等模樣，還配合多種文字向偶像表達愛，甚至乎為他即將播出的劇集「大奉打更人」提早宣傳，這次應援費用相料所費不貲。

「大奉打更人」改編自起點中文網「賣報小郎君」的同名作品，是一部穿越探案的仙俠小說，曾獲得2021年「年度最佳作品」獎。王鶴棣在劇中飾演大奉王朝打更人許七安，憑藉現代思維邏輯，運用科學知識和推理特長，成功破獲一樁樁離奇案件。

而王鶴棣日前在微博分享了新專輯「少年夢」，有網友表示歌詞像是在內涵什麼；其中歌詞「東方青蒼許七安，都只能找我本人」一度在網路上引起熱議，認為他太自大。

粉絲準備了1000架無人機應援。（取材自微博）
粉絲準備了1000架無人機應援。（取材自微博）

無人機 微博 香港

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