我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

兩太空人受困國際太空站 返航再延至明年3月底

唯一認愛…劉亦菲10年前素顏約會宋承憲視頻被挖出 衝熱搜

娛樂新聞組╱綜合報導
劉亦菲(左)與宋承憲2015年承認戀情，也是劉亦菲首次公開認愛。(取材自微博)
劉亦菲(左)與宋承憲2015年承認戀情，也是劉亦菲首次公開認愛。(取材自微博)

有「神仙姐姐」美稱的大陸女星劉亦菲，近期主演的「玫瑰的故事」受到好評，人氣再度攀升，在年末各種娛樂盛典中也頻頻刷屏；她與韓星宋承憲過往甜蜜片段被挖出，關鍵字「劉亦菲宋承憲早期約會視頻」衝熱搜，有網友直呼「顏值好般配」，也有粉絲覺得蹊蹺。

劉亦菲與大11歲的男星宋承憲，2014年因合作電影「第三種愛情」結緣，並在2015年8月承認兩人「剛開始交往」，這段中韓戀當時備受矚目；曝光的早期約會視頻」中，劉亦菲一頭長直髮，藍色上衣搭配白色短裙，露出一雙修長美腿，模樣相當清純，與宋承憲相當般配。

宋承憲是劉亦菲出道後唯一認愛的男朋友，熱戀期間還傳出劉亦菲飛到南韓替男友慶生，不過戀情維持3年，2018年宋承憲公司拋分手震撼彈，網上也有傳稱兩人是業界常見的「合約情侶」。

最近劉亦菲私生活頻曝光，先是與多年老搭檔經紀人陳金飛聚餐被拍，然後又是與宋承憲多年前的約會視頻曝光，雖然不算黑料，但多少讓人覺得不和諧，畢竟分手不是開心的事。

不過，粉絲一邊幫劉亦菲痛斥那些居心叵測的曝光者，另一方面也算飽眼福，大批網友留言討論：「這個視頻放現在依舊很養眼啊」、「十年前的天仙太美了，為這逆天的顏值而轉，那時候少女感滿滿，內娛無代餐」。

劉亦菲(左)和宋承憲當年的戀情備受關注。(取材自微博)
劉亦菲(左)和宋承憲當年的戀情備受關注。(取材自微博)

劉亦菲 南韓

上一則

減肥50公斤觀眾緣變差？ 賈玲：體重少了魂又沒換

延伸閱讀

唯一認愛男友…劉亦菲10年前約會宋承憲視頻被挖出 衝熱搜

唯一認愛男友…劉亦菲10年前約會宋承憲視頻被挖出 衝熱搜
遲不出場？ 楊冪被疑「紅毯搶壓軸」 劉詩詩救援

遲不出場？ 楊冪被疑「紅毯搶壓軸」 劉詩詩救援
劉亦菲13年前叛逆造型 網震驚：天仙也扛不住

劉亦菲13年前叛逆造型 網震驚：天仙也扛不住
劉亦菲13年前叛逆造型曝光 網驚：天仙也扛不住

劉亦菲13年前叛逆造型曝光 網驚：天仙也扛不住

熱門新聞

秦漢、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

2024-12-13 19:00
BLACKPINK成員Jisoo連續三年稱霸「最美女星」排行榜。(路透)

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024-12-10 17:44
范冰冰（左起）當年跟趙薇一塊向瓊瑤賀壽。(本報資料照片)

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

2024-12-14 00:14
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
「捨不得星星」中，張新成(右)和王玉雯為戲披婚紗。圖／愛爾達電視 提供

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

2024-12-09 15:03
秦漢(右)、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

有內幕？秦漢兒子爆料：爸與林青霞分手 一夕人財兩失

2024-12-14 01:29

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券
「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世

「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世