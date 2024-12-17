張頌文搭檔白百何 「清明上河圖密碼」扮夫妻探案

張頌文（右）、白百何在「清明上河圖密碼」中，飾演一對夫妻。（取材自微博）

由張頌文、白百何 領銜主演的古裝家庭探案劇「清明上河圖密碼」日前開播。該劇以畫卷移動的方式，用連續性的節奏、草蛇灰線的命運感，帶領觀眾自然流淌至故事結尾。

揚子晚報報導，「清明上河圖密碼」改編自冶文彪同名系列小說，講述了趙不尤、溫悅一家人屢破奇案，守護東京城百姓平安的傳奇故事，以小家為切口展現宋朝繁榮風貌市井之美，煙火氣映照古今，與當下用戶共情共鳴。同時收穫原著作者好評，「感謝誠意製作、創意改編，帶來許多新鮮和驚喜。」

值得一提的是，劇中設定張擇端這一角色，筆下之畫作白描不僅能精準還原案件環境，用於破案證據的客觀重現，同時每幅畫相連又組成了由劇中人物定義的「清明上河圖」，觀眾可見千禧年之前芸芸眾生為生活忙碌的盛世圖景。以畫解密、寄情於畫，因而增強故事互動性和觀眾參與感。

本劇首創家庭組團探案，讓一家五口在不同案件中各為戲眼，家庭成員之間的情感、人物關係發展巧妙融於生活流和探案故事裡。

聯合導演熊琛說，「清明上河圖密碼」真正的「密碼」就是趙不尤、溫悅一家人的情感羈絆，一邊探案一邊生活，大家關係會更加緊密、情感更濃，那些案件反而是家庭關係的試金石。 「在一家老小一起探案的故事裡，還加入一點喜劇氛圍調子，觀眾看案件進展的時候不會覺得壓抑，情緒節奏更流暢舒服」。張頌文、林家川等演員的表演裡也融入很多以冷幽默、無厘頭為主的南派喜劇的對話邏輯，大家一起讓文戲節奏更加利索、靈動。

「『清明上河圖密碼』這部戲更多的聚焦是市井的百姓，貼近平常百姓的生活，怎麼體現市井的煙火氣、器物的質感，想透過大量真實的細節去展現。」

楊帆導演表示，根據「清明上河圖」裡宋朝的房子真實樣貌去復原，是創作的基本原則。例如第一集出現的勾欄瓦舍，我們就是要當成現在的主題樂園 一樣去做它。在這個主題樂園裡面，也邀請了一些非遺傳承人來幫助排練表演項目，以及客製化非遺作品，「這是一個非常好的機會，能去表現一些宋朝獨有的表演。除了那場百戲之外，還得有別的節目。 「在瓦子大門外設置了一個煙火叫藥發傀儡，它是一堆小人偶在上面，煙火噴起來之後，小人偶能在上面轉，現在能夠做這個東西的人本身就很少了，我們就去找非遺手藝人去學。還有像瓦子裡面的赤膊戲、血社火，都是考據到有這個表演形式，就把它們排演出來，在瓦子裡穿梭表演隨時能跟遊人去互動。