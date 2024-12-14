綜藝「再見愛人4」 將拍電影網友罵翻

黃聖依與丈夫楊子參與「再見愛人4」。（取材自微博）

中國實境秀「再見愛人4」話題不斷，被網友抨擊炒作或灑狗血，不過，綱傳將被拍成電影，「再見愛人」已備案立項，編劇為劉樂，電影類為記錄影片，消息一出，網友大罵「吃相難看」。

電影概要是記錄楊子和黃聖依、李行 亮和麥琳、劉爽和葛夕，三對面臨婚姻挑戰的夫妻前往內蒙古，展開一場18天的房車旅行，旅程結束時，三對夫妻實現自我成長，找到了解決情感困境的方法。

新浪網報導，消息一出，網上一片譁然，「吃相難看」、「除了圈錢意義何在」、「誰會額外花幾十塊錢去給自己添兩個小時的堵」、「離婚綜藝拍成電影？誰看啊」。

報導指出，「再見愛人」自從播出後，三對夫妻的相關話題多次登上熱搜，當觀眾被氣得哭笑不得時，卻發現三對夫妻開始重歸於好，有部分觀眾懷疑節目有「劇本」，覺得自己被戲弄了。如今拍成紀錄電影，難道還要讓觀眾掏錢去影院被再次戲弄。

據報導，綜藝節目轉電影，「再見愛人」並非首例。此前已經有「中國好聲音 」、「爸爸去哪兒」、「奔跑吧！兄弟」、「極限挑戰」、「歡樂喜劇人」等先後被拍成電影在院線上映。電影「爸爸去哪兒」在2014年春節檔上映，拿下6.96億（人民幣，下同，約9566萬美元）票房，位列當年全國票房第8位。2015年上映的電影「奔跑吧！兄弟」同樣拿下4.42億的高票房。不過，也有失敗的例子，2013年上映的「中國好聲音之為你轉身」只收穫了290萬票房。

但這些電影質量粗糙，在口碑上全部崩塌，幾部電影豆瓣平均分只有3.88分。