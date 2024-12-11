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「九重紫」演復仇故事 沒頂流加持 收視仍輾壓譚松韵「蜀錦人家」

娛樂新聞組／綜合報導
李昀銳的「白髮將軍」造型獲得不少觀眾肯定。(取材自微博)
李昀銳的「白髮將軍」造型獲得不少觀眾肯定。(取材自微博)

很多觀眾都愛看「延禧攻略」、「墨雨雲間」等復仇爽劇，近日，又有一部復仇新劇「九重紫」火了，不僅收視輾壓譚松韵、鄭業成主演的「蜀錦人家」，熱度更是一路狂飆，微博的戲劇話題討論量高達3.5億。該劇男女主角李昀銳、孟子義都不是流量明星，卻靠著演技和CP感擄獲觀眾的心。

「九重紫」改編自吱吱同名小說，講述竇家嫡女「竇昭」（孟子義飾演）前世中，遭遇母親早逝，所嫁非人等慘事，最後還莫名被殺死。意外重生的她這次想要透過努力改變前世悲劇，她與被父親當成棄子的少年將軍「宋墨」（李昀銳飾演）相遇，兩人相遇強強聯手，走出困境。

不少觀眾發現，李昀銳正是「星漢燦爛」中深情守護趙露思的男二「袁善見」，「九重紫」中他升格男一，第一集中他的「白髮將軍」造型以及冷漠傲氣的眼神，獲不少觀眾大讚是「天選男主」，被看好有望躍升一線。

孟子義飾演的「竇昭」是個宅鬥高手。(取材自微博)
孟子義飾演的「竇昭」是個宅鬥高手。(取材自微博)

女主角孟子義曾在「沉香如屑」飾演楊紫的姊姊「芷昔」，讓人印象深刻。這次她在劇中美貌與智慧兼具，不僅是宅鬥高手，做生意也是一把罩，與李昀銳的互動被讚滿滿CP感，「雙強設定」讓網友大呼「好久沒看到這麼養眼的新鮮CP組合」。

近日，情劇帶到宋墨在牢房假裝刑求竇昭的戲，卻因手摟對方腰身、近距離肢體碰觸，硬是拍出「調情味」，讓不少觀眾直呼「太好嗑了」，引發討論。

趙露思 微博

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