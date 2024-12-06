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日本女星中山美穗離世 享年54歲

觀影說劇／沉重演繹「戴假髮的人」 黃曉明重拾演員初心

娛樂新聞組／綜合報導
「戴假髮的人」是黃曉明目前遇到的最沉重、最痛苦的角色。(取材自微博)
「戴假髮的人」是黃曉明目前遇到的最沉重、最痛苦的角色。(取材自微博)

犯罪懸疑電影「戴假髮的人」日前已上映，但觀眾對於黃曉明飾演孟中「很不黃曉明」的討論一直熱度猶在。黃曉明稱「孟中」是他目前遇到的最沉重最痛苦的角色，性格壓抑沉重、形象邋遢禿頂，角色的演繹難度甚至超過「風聲」中的武田。但為了這部電影「吃了很多苦」的黃曉明坦言，他想做個好演員的「初心」又回來了。

新京報報導，2020年，黃曉明讀完這部電影的劇本，向導演董越毛遂自薦，要出演電影中的男主角孟中，黃曉明說：「因為劇本寫得太好了，展現了人物的內心掙扎、糾結、黑暗和偽裝，是很血淋淋的人性。這樣的角色，表演路上，我在任何一個階段希望的都是要瘋狂地突破自己，做個好演員，所以不斷找不同的角色去挑戰，為那些沉重的、立體的、複雜的、有人性的角色去嘗試，我願意為此付出。」

「是他來找我的，」導演董越直言，當時的黃曉明絕對不是他心目中的孟中。「他一身腱子肉、體格魁梧，這哪裡是孟中」，董越直言不諱自己的要求，「你必須從現在開始，在外形上做改造」。除了減重，還有形象上的改造。黃曉明說，當時導演要他梳一個「背頭」，但他覺得效果很假，於是黃曉明真的剪了頭髮，後續在「浪姐」活動中，他以戴假髮出席。

報導指出，許多評論都認為，孟中是個「有嚴重羞恥感的中年男子」，或許是黃曉明最有發揮空間的角色類型。對電影的收益，黃曉明表示自己都不敢過多奢望，畢竟這是文藝電影，為這部電影他吃了很多苦，但為角色做的每一個選擇，他從來不後悔，只求全心全意去塑造角色和挑戰表演。

黃曉明表示，「可能聽著你們會覺得俗套，但在這部電影上，我覺得我的初心又回來了。我的初心和夢想就是要做一個好演員，所以我願意放下任何外表的、安全的、擅長的、舒適的標籤，就是想不斷努力突破自己。」隨後他又堅定地向大家預告，未來還會創造更多驚喜。

黃曉明 減重

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