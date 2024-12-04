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助理顏值勝主子？丞磊被搶鋒頭、當空氣 粉絲喊開除

娛樂新聞組／綜合報導
丞磊助理(左)被轟搶了主子鋒頭。（翻攝自微博）
丞磊助理(左)被轟搶了主子鋒頭。（翻攝自微博）

中國男星丞磊因在「雲之羽」演出宮尚角一角而走紅，近日他被拍到與助理同行，助理被發現有著高顏值，帥度甚至超越丞磊，相形之下，丞磊因穿得太醜被當空氣，粉絲一度認錯，網友調侃「助理比明星更有星味」，讓粉絲集體怒喊開除助理。

丞磊去年因演出戲劇「雲之羽」走紅，後被郭敬明力捧，之後接演「顏心記」、「大夢歸離」等劇，高人氣程度不容小覷。

微博瘋傳的照片中，丞磊穿著咖啡色外套，再搭配襯衫和牛仔褲，造型休閒卻低調樸素，而跟在身旁的助理則身穿藍色上衣與白長褲，頭髮還有稍微整理，即便戴上口罩遮掩，仍相當顯眼，有站姐(使用高級相機拍攝偶像的粉絲)不小心拍錯人，全程都把助理認成丞磊。

照片曝光後引發議論，不少人認為丞磊當天的造型未能凸顯他的明星氣質，反而助理在對比之下搶盡鋒頭，惹得粉絲不滿，質疑助理未能妥善安排丞磊的造型，「他是負責妝造的執行經紀人，卻讓藝人不合身且不適合綜藝的服裝。該罵」。

有粉絲以助理丞磊不用心為由，要丞磊開除助理。針對助理帥贏明星引發的爭議，丞磊方面目前則尚未做出回應。

丞磊擁有超高人氣。(取材自微博)
丞磊擁有超高人氣。(取材自微博)

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