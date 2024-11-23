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黃曉明「扯髮」回應假髮傳聞 坦言有時候會戴髮片

娛樂新聞組／綜合報導
小朋友上台接觸黃曉明頭髮。（取材自微博）
小朋友上台接觸黃曉明頭髮。（取材自微博）

中國男星黃曉明多年來一直被質疑戴假髮，卻沒有就傳聞對外作出回應，直至最近其為電影「戴假髮的人」宣傳，他為了證明是真髮，還居然讓一個小朋友上台前扯頭髮鑒定，痛到他大聲叫了出來。

香港01報導，在一場宣傳活動上，有一位小朋友公開詢問黃曉明：「為什麼你在電影裡沒有頭髮，而現在就有頭髮了。可以讓我摸一下嗎？」黃曉明很爽快答應，然而這位小朋友就在台上伸出手接觸他的頭髮，他就笑言：「你拔兩根，拔兩根回去留作紀念。」小朋友於是大力扯他頭髮，讓他痛到向前跌倒並大叫了出來，最後他表示：「寶貝，沒事挺好的。」

除此之外，他還在大家面前大力扯自己頭髮，以證明自己是真頭髮，他表示：「我老在各種戲裡面要不是剃頭髮、刮頭髮，頭髮就是被我各種各樣耗，我有時候上綜藝，這個戲拍完我就接『乘風破浪的姐姐2』，我總不能禿著頭去跟姐姐們接觸吧！偶爾有時候為了凹個造型好看，我還是會帶個假髮片，今晚這是真頭髮。」

另據搜狐娛樂報導，「戴假髮的人」上映6天，累計票房突破400萬元人民幣（約82.8萬美元），貓頭鷹專業版預測其最終總票房可能過不了500萬元人民幣，遠不如董越處女作「暴雪將至」的2717萬元人民幣。

黃曉明 香港

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