「珠簾玉幕」賣慘開局…趙露思深有共鳴：我就是端午

趙露思在劇中飾演採珠奴「端午」。(取材自微博)

電視劇「珠簾玉幕」正在江蘇衛視熱播，趙露思 接受媒體採訪時，分享自己對角色「端午 」的理解；在她看來，「端午」是很踏實、勵志的人，一開始並沒有懷揣遠大夢想，而是腳踏實持續奮鬥，最終收穫成功。「她的每一次成長都源於自己的摸爬滾打，這份成長是很真實的。」趙露思感慨：「我覺得我就是端午！」

新京報報導，劇中端午的開局有點慘：每天冒著生命危險下水採珍珠，挨打、挨餓更是家常便飯，但端午始終有顆嚮往自由的心，尋找一切機會逃離珠場。

趙露思坦言，「當初看劇本時，我被端午的強烈求生欲震驚了。」趙露思表示，端午的一生好像始終在得到又失去，「我覺得這是最殘忍的。」

雖命途坎坷，但端午靠著強大的意志力和不懈努力，化名「蘇幕遮開店創業，最終成為一代傳奇女商人。 「端午這一路從來沒有等著誰去救她，也沒有所謂的女主角光環，她就是一步一個腳印地努力，為自己撐起一把傘。」

報導指出，趙露思身上也有一種韌性，拍攝水下戲分時，趙露思一次又一次嘗試，只為呈現出最佳效果。 「劇組在一個廢棄游泳館搭建實景拍攝，並在水下布置道具」，「當時是冬天，泳池裡的水很涼，而且水下視線受阻，一些顏料、沙子也會進入到眼睛裡，所以拍攝下來挺難的」。

端午本身也讓趙露思產生共鳴。 「我覺得我就是端午，端午一開始也沒有那麼大的夢想，成為蘇幕遮，成為女商人，於她而言是意外之喜。我也是這樣，8年前剛出道時也挺迷茫的，不知道自己究竟會走向何方，能成為今天的趙露思，於我而言也是一份驚喜。

在拍攝這部戲之前，趙露思正經歷著心境上的成長變化。接觸「珠簾玉幕」劇本時，她覺得自己和端午有類似境遇，進而能更完整地演繹出端午的個性特徵。