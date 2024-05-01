我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重大讓步...布朗大學與示威學生達成協議 允討論從以色列撤資

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

吳磊、趙今麥26場吻戲花招百出 被封「戀愛教科書」

記者陳慧貞／綜合報導
「在暴雪時分」劇中，吳磊(右)、趙今麥浪漫激吻，擦出絕佳CP感。（圖／愛爾達電視提供）
「在暴雪時分」劇中，吳磊(右)、趙今麥浪漫激吻，擦出絕佳CP感。（圖／愛爾達電視提供）

吳磊、趙今麥主演浪漫愛情陸劇「在暴雪時分」，2人首次搭檔就擦出超強CP感，劇中唯美又性張力滿滿的吻戲名場面無數，吻戲高達26場，每一場都花招百出、浪漫滿分，被封為「年輕人戀愛教科書」，網友也狂留言「吳磊和趙今麥演技太好、太配了！」、「跪求兩人二搭！」、「現偶就應該這樣拍」。

「在暴雪時分」講述昔日天才級撞球選手林亦揚（吳磊 飾）和當紅的九號球選手「殷果（趙今麥 飾）」在一場10年難得一見的暴雪之夜相識，2人相知相戀、實現愛與夢想的歷程。該劇自開播以來不但拿下微博評分的9.1 高分，成為該平台評價最高的現代偶像劇，在短影音平台「抖音」的影片累積播放量更是狂破100億。

吳磊和趙今麥在劇中吻戲高達26場，特別是有一段「旋轉木馬吻」更讓2人吻上熱搜、話題十足，從官方公開的花絮影片可以看到是導演覺得兩人情到深處，臨時想加這一場吻戲，吳磊聽到指令雖然嘴上說了一句「在旋轉木馬上接吻有些難度啊」，但下一秒就探頭吻上趙今麥，展現「林亦揚」特有的少年霸總氣，驚呼眾人。

除了吻戲很多外，吳磊和趙今麥在劇中也有很多隔著門說話的片段，回憶起劇本內容，兩人異口同聲地說：「我們很多時候是透過手機和文字溝通，隔著門聽到對方的訊息提示聲，心跳也會跟著加速，就像我們都在小心翼翼地接觸彼此，充分表現出曖昧期的氛圍感。」

吳磊(左)、趙今麥為「在暴雪時分」遠赴國外拍攝，畫面唯美。（圖／愛爾達電視提供）
吳磊(左)、趙今麥為「在暴雪時分」遠赴國外拍攝，畫面唯美。（圖／愛爾達電視提供）
「在暴雪時分」劇中，吳磊(左)j對趙今麥雪中一見鐘情。（圖／愛爾達電視提供）
「在暴雪時分」劇中，吳磊(左)j對趙今麥雪中一見鐘情。（圖／愛爾達電視提供）
吳磊在「在暴雪時分」中飾演天才撞球撞球選手「林亦揚」。（圖／愛爾達電視提供）
吳磊在「在暴雪時分」中飾演天才撞球撞球選手「林亦揚」。（圖／愛爾達電視提供）

抖音 微博

上一則

強制猥褻案加開庭 宥勝盼和解遭拒

下一則

伍佰北美巡演 喊下班卻加班

延伸閱讀

梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠

梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠
「鐵人料理」華裔名廚父子檔 抖音吸粉620萬

「鐵人料理」華裔名廚父子檔 抖音吸粉620萬
這齣劇26場吻戲花招百出 吳磊認了對女星一見鐘情

這齣劇26場吻戲花招百出 吳磊認了對女星一見鐘情
周受資國會表現出眾？知情人士：TikTok誤解華府官場了

周受資國會表現出眾？知情人士：TikTok誤解華府官場了

熱門新聞

王鷗在「偽裝者」中飾演汪曼春。(取材自微博)

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

2024-04-25 07:00
趙雅芝被人傳死訊，工作室趕緊闢謠。圖／摘自微博

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

2024-04-25 09:07
哈利與梅根據傳被英王后卡蜜拉抓到他們安排在皇室內的眼線。(摘自Globe)

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

2024-04-23 11:43
何妤玟（左）看牙時巧遇張菲。(摘自臉書)

淡出螢光幕近6年 72歲張菲最新近況曝光

2024-04-24 00:50
安琪莉娜裘莉（右）據稱利用和薇薇安（左）一起打造音樂劇「小教父」的同時，藉機洗腦她投向自己這一邊。（路透資料照片）

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

2024-04-27 10:54
61歲關之琳被讚駐顏有術。(取材自Instagram)

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

2024-04-24 08:00

超人氣

更多 >
專家說 這類蔬菜優於任何補品

專家說 這類蔬菜優於任何補品
CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所
李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累
挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓
就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟