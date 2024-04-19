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趙麗穎「醬園弄」番位壓楊冪 章子怡成透明人

娛樂新聞組／綜合報導
「醬園弄」女主角章子怡變成了「透明人」。(取材自微博)
「醬園弄」女主角章子怡變成了「透明人」。(取材自微博)

由陳可辛執導的「醬園弄」日前官宣演員陣容，除了女主角章子怡，男主角雷佳音，還有配角趙麗穎楊冪，實力派演員梅婷、王傳君、范偉、王陽等，新生代演員易烊千璽、張雪迎、張子楓也在列。但因為不想讓網友因番位問題再度爭吵，片方特別強調「按角色出場順序排列」，趙麗穎也因此番位力壓楊冪，引發網友議論。

「醬園弄」自從爆出趙麗穎和楊冪加入演出陣容後，兩人的番位便成為粉絲關注焦點，屢屢爭吵到登上熱搜，讓網友幾乎忘了章子怡才是真正的女主角，可說電影熱度全靠趙麗穎和楊冪兩位配角帶起來了。

事實上，從娛樂圈的流量和熱度，趙麗穎和楊冪的確不會輸章子怡。

據悉，章子怡近幾年雖然拍了「我和我的父輩」和「攀登者」，但都不是女主角。 「醬園弄」是章子怡離婚後，頗具指標意義的一部電影。

從熱度上來看，「醬園弄」龐大演員陣容確實吸引不少人的目光，但女主角章子怡卻成了「透明人」，連易烊千璽、謝娜、李現都一一登上熱搜，章子怡卻只發了一篇宣傳文案，就沒有關於她的討論了。

此外，前陣子憑藉參演張藝謀電影「第二十條」聲勢大漲的趙麗穎，如今「醬園弄」排名也在楊冪之前，聲勢力壓對方。據了解，趙麗穎、楊冪在片中分別飾演「西林」與「王許梅」，應都是原創角色，而趙麗穎戲分比楊冪多。

在官宣主演名單後，導演陳可辛隨即轉發並霸氣喊話，「終於官宣陣容了，我想說一句話。在醬園弄裡，人人都是自己人生的主角」，疑似在向粉絲喊話，別再因為番位話題模糊焦點。

楊冪 趙麗穎

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