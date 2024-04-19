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「熱辣滾燙」推紀錄片 有人看哭有人罵

娛樂新聞組／綜合報導
「熱辣滾燙」幕後紀錄片有褒有貶。(取材自微博)
「熱辣滾燙」幕後紀錄片有褒有貶。(取材自微博)

賈玲執導的電影「熱辣滾燙」在今年春節檔上映，以27億人民幣（約3.72億美元）一舉奪下票房冠軍，但因片方過度營銷賈玲為拍這部片減重50公斤的話題，招來不少負評，導致原定2月22日在線上平台播出的「熱辣滾燙」紀錄片也臨時喊停。近日，該紀錄片終於正式開播，引起網友熱議。

其實，在「熱辣滾燙」宣傳期，這部片就一直飽受爭議。首先，是因為這部電影是翻拍日本「百元之戀」，有網友詬病稱，比起原版著重於劇情，賈玲的翻版把重點全放在了自己減重上。

所以，當網友知道「熱辣滾燙」還有拍攝賈玲減重歷程的紀錄片時，少不了反感聲浪，有人說，「你減肥的紀錄片，跟我們普通觀眾有什麼關係」，還有人吐槽，「一碗冷飯炒十次，還能有什麼新鮮味」、「減肥電影真的沒必要吹捧」。

但也有網友被賈玲的不服輸精神感動哭了，該網友說自己也和賈玲一樣走了一條最難的路。 「可是我是母親，我要堅強，我不能隨便哭」。而賈玲在電影殺青那天，於全場的歡呼聲中吃了一小塊蛋糕後，便蹲在地上痛哭的相關話題，也成功衝上熱搜。

「熱辣滾燙」幕後紀錄片「我只活一次」共四集，分別以「冒險」、「蛻變」、「衝刺」、「拳手」為主題，獨家揭祕了電影背後不為人知的創作故事，深度記錄了賈玲為塑造角色所經歷的一場冒險及起伏的心路歷程。全集皆為免費收看。

減重 日本

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