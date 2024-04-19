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柳岩被男星調侃身材還說「是在幫妳」… 網點名「這些人」嫌疑大

娛樂新聞組／即時報導
擁有好身材的柳岩常常成為男藝人調侃對象。(取材自微博)
擁有好身材的柳岩常常成為男藝人調侃對象。(取材自微博)

大陸女星柳岩是圈內出了名的好身材，但她近日上知名經紀人楊天真的節目「天真時間」，大吐遭到言語冒犯的經歷，還說自己曾對一名男藝人言明「不想被拿身材開玩笑」，沒想到對方竟冷回「我是在幫妳」。

柳岩表示，有很多男藝人自認和大鵬一樣，可以任意在很多場合來調侃她，但柳岩表示，她與大鵬是很好的朋友。對於一些不熟的男藝人調侃她的身材，會讓她十分不舒服，「你好歹也是個著名的歌手或者是著名的演員，他們就會調侃你，就直男的惡趣味。」

她還提到自己的親身經歷，「有一些同上節目的搭檔，會不停地拿我的身材開玩笑，我只好利用時候跟對方說，『我求你了，你為什麼一直要在節目裡這樣開我玩笑，我很難堪』」，沒想到對方竟說，「我以為妳就是要這樣的宣傳，我是在幫妳。」讓柳岩十分傻眼，她還表示，這位男星已經認識好幾年。

對此，有不少網友紛紛猜測這個男藝人到底是誰，有人點名吳宗憲，並稱某次吳宗憲與柳岩一同主持，吳開玩笑只記得柳岩的特徵，不記得柳岩的臉。還有網友還點名包貝爾、薛之謙、韓庚、鄧超等一票男星。

據悉，柳岩曾經參加過「奔跑吧兄弟」，當時，鄧超及陳赫等人都調侃過她的身材，令柳岩一度相當尷尬。

鄧超

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