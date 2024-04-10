胖到衣服穿不下 伊能靜公開體重 十天甩肉七公斤

伊能靜剛過56歲生日，狀態卻維持得如同少女。(取材自微博)

伊能靜是演藝圈出了名的美魔女，3月才過56歲生日，狀態卻維持得如同少女，身材纖細、膚質吹得可破，近日她在社群分享保養秘訣，透露愛吃甜點的自己，曾胖到連衣服都穿不下，還公開巔峰期的體重數字，令自己都直呼：「身為女藝人真的太不負責了！」

伊能靜透露，前陣子到南韓 旅遊，一路上吃吃喝喝，導致體重飆到56公斤，令身材嬌小的自己也無法接受，甚至品牌寄來的衣服也穿不下，於是她決定減重 ，她分享過程，認為身材管理也是工作的一部分。多年來她也尋覓各種減重分法，參考演員老公秦昊的減肥法，但到了第四天戒水果階段，她就發現自己不行了，多次實驗後找到最適合自己的短期瘦身法「碳循環」，也就是前三天戒糖、澱粉，第四天以玉米、紅薯等主，每餐分量只有拳頭大小，一周就能有顯著效果，短短10天內，她瘦了6、7公斤。

過去伊能靜也曾過瘦，參加「乘風破浪的姐姐」節目時，一度瘦到48公斤，加上年紀的關係，膠原蛋白流失，整體看來身材有些乾扁，還被指表情有點兇、帶刻薄相，為此，伊能靜把理想體重定在52公斤，「身上帶一點肉感，會顯得比較有活力。」

分享減肥法影片曝光後，網友看伊能靜公開巔峰期體重是56公斤後，網友驚呼：「56公斤還好吧」，對於她公布的菜單，一般網友也佩服藝人減肥毅力，「這四天(量)一共就跟我一頓吃的差不多吧」、「熱量每天那麼低，其實就是節食吧」。