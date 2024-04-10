我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

影／船屋被逐奇景 航行舊金山灣拖到馬連

胖到衣服穿不下 伊能靜公開體重 十天甩肉七公斤

記者陳慧貞／綜合報導
伊能靜剛過56歲生日，狀態卻維持得如同少女。(取材自微博)
伊能靜剛過56歲生日，狀態卻維持得如同少女。(取材自微博)

伊能靜是演藝圈出了名的美魔女，3月才過56歲生日，狀態卻維持得如同少女，身材纖細、膚質吹得可破，近日她在社群分享保養秘訣，透露愛吃甜點的自己，曾胖到連衣服都穿不下，還公開巔峰期的體重數字，令自己都直呼：「身為女藝人真的太不負責了！」

伊能靜透露，前陣子到南韓旅遊，一路上吃吃喝喝，導致體重飆到56公斤，令身材嬌小的自己也無法接受，甚至品牌寄來的衣服也穿不下，於是她決定減重，她分享過程，認為身材管理也是工作的一部分。多年來她也尋覓各種減重分法，參考演員老公秦昊的減肥法，但到了第四天戒水果階段，她就發現自己不行了，多次實驗後找到最適合自己的短期瘦身法「碳循環」，也就是前三天戒糖、澱粉，第四天以玉米、紅薯等主，每餐分量只有拳頭大小，一周就能有顯著效果，短短10天內，她瘦了6、7公斤。

過去伊能靜也曾過瘦，參加「乘風破浪的姐姐」節目時，一度瘦到48公斤，加上年紀的關係，膠原蛋白流失，整體看來身材有些乾扁，還被指表情有點兇、帶刻薄相，為此，伊能靜把理想體重定在52公斤，「身上帶一點肉感，會顯得比較有活力。」

分享減肥法影片曝光後，網友看伊能靜公開巔峰期體重是56公斤後，網友驚呼：「56公斤還好吧」，對於她公布的菜單，一般網友也佩服藝人減肥毅力，「這四天(量)一共就跟我一頓吃的差不多吧」、「熱量每天那麼低，其實就是節食吧」。

伊能靜也強調自己因工作才需快速達到效果，主要還是需符合自己的體質、身體狀況，找到適合自己的減重方式，「胃、膽囊不好、貧血的人切勿輕易嘗試」，而達到理想體重後，也需要注意忌大吃大喝，身體健康最重要。

伊能靜分享減重妙招。(取材自微博)
伊能靜分享減重妙招。(取材自微博)

減重 南韓

上一則

寶兒拋「退休」震撼彈 清空IG、連復出預告都刪了

下一則

「劣跡藝人」翻身 小勞勃道尼成功案例 威爾史密斯等新片票房

延伸閱讀

胖到衣服穿不下 伊能靜公開「巔峰數字」10天狂瘦7kg

胖到衣服穿不下 伊能靜公開「巔峰數字」10天狂瘦7kg
減肥藥熱門 美國好市多聯手診所推減重服務 可開處方

減肥藥熱門 美國好市多聯手診所推減重服務 可開處方
變瘦後顯老？減重5問打破迷思

變瘦後顯老？減重5問打破迷思
今年奧斯卡典禮贏家是…減重藥

今年奧斯卡典禮贏家是…減重藥

熱門新聞

朱茵與好友何超儀合影，遮不住驚人好身材。（摘自Instagram）

52歲朱茵秀出真面目 遭友出賣超驚人上圍身材

2024-04-05 20:35
「美人魚2」的男主角據傳換成了艾倫。(取材自微博)

雪藏6年… 周星馳「美人魚2」五一上映？ 網開心：終於等到了

2024-04-05 21:34
吳磊在新片中有多場聲嘶力竭的崩潰哭戲。(取材自微博)

吳磊拍哭戲太投入…結束後躲在車裡爆哭一小時 網讚敬業

2024-04-07 07:00
藝人黃子佼遭檢方查獲是偷拍論壇高級會員，並持有未成年少女不雅影片。(本報系資料照片)

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

2024-04-07 12:04
安雅泰勒喬伊秀出婚紗照，證明已婚。圖／摘自IG

「精靈系女神」隱婚2年 IG突公布仙氣婚紗照

2024-04-03 10:01
張柏芝最近3、4個月來反常「神隱」。(取材自微博)

張柏芝「神隱」是被兒子氣到住院？ 16歲謝振軒遭爆做了這件事…

2024-04-07 21:30

超人氣

更多 >
65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手
理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個
放屁次數太多 何時該擔心？

放屁次數太多 何時該擔心？
腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌
洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡