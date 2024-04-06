「香港大姐大」鄭裕玲最愛一線小生是「他」 看遍他所有劇…

鄭裕玲自爆看過肖戰演的所有電視劇。(取材自微博)

資深港星鄭裕玲出道40多年，得過無數大小獎項，是香港 演藝圈大姐大。近日，鄭裕玲現身劉嘉玲主持的綜藝節目「嘉人自友約」，公開大談大陸人氣小生肖戰，還自稱看過對方演的所有電視劇，堪稱鐵粉。

「嘉人自有約」是劉嘉玲首執主持筒的綜藝節目，自開播以來就引起不少關注。她曾邀請朱茵、葉童等人上節目暢聊，成功創造高話題。

香港01報導，近日，鄭裕玲上節目時，當劉嘉玲提及「聽說她很想訪問肖戰」，鄭裕玲馬上露出開心的表情，興奮表示，「我喜歡看他的電視劇，他所有的電視劇我都有看」。

其實，早在2020年時，鄭裕玲就曾在自己主持的廣播節目「口水多過浪花」中分享看完「陳情令」的心得，她大方誇讚肖戰的演技，連他12場哭戲都能清楚算出來，並說在不同的情況下，肖戰在角色的處理上非常有層次，且在詮釋魏無羨這個人物性格上，也不過於油膩讓人心生反感。