向佐曾遭校園霸凌 「示好反挨踢」

向佐曾自爆在英國求學時遭霸凌。(取材自微博)

香港 娛樂圈名人「向太」陳嵐近日透過個人帳號，講述了兒子向佐曾經遭遇的校園霸凌。

成都商報報導，向太表示，因為家庭條件好，向佐小學時讀的學校並非普通學校，但向太稱，向佐進入學校讀書後，她漸漸發現兒子似乎過得不快樂。透過聊天，她發現兒子被欺負了：「先是孤立向佐，然後向佐向人家示好，卻被人家推開，推倒在地上，或者是踢他一腳。」

為了阻止事件持續，向太去學校找了老師、校長反映，要求那個學生道歉，「但是那個學生家長很牛，不道歉」。看對方沒有認清言行的問題，校長便請霸凌一方的家長將小孩帶離了學校。

向太提醒，「小孩被霸凌一定要告訴家長，家長會帶你去跟學校理論」、「如果你被欺負了，卻不跟父母或其他能幫助你的人講，明天會被打得更厲害」，向太也告訴家長們，不能只看中學業成績，應該多關注孩子的心理健康 。