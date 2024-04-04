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向太爆料兒子向佐曾遭校園霸凌 「示好還挨踢…」

娛樂新聞組／即時報導
「向太」陳嵐是圈內有名女強人。(取材自微博)
「向太」陳嵐是圈內有名女強人。(取材自微博)

香港娛樂圈名人「向太」陳嵐是有名女強人，近日，她透過個人視訊帳號，講述了兒子向佐曾經遭遇校園霸凌的事情。

成都商報報導，向太表示，因為家庭條件好，向佐小學時讀的學校並非普通學校，但向太稱，在向佐進入學校讀書後，她漸漸發現兒子似乎過得有些不愉悅。透過聊天，她發現原來兒子被欺負了，「先是孤立他，然後（向佐）向人家示好，卻被人家推開，推倒在地上，或者是踢他一腳。」

為了阻止事件持續發生，向太去學校找了老師、校長反映，「要求那個學生道歉，但那個學生家長很牛，不道歉。」看對方沒有認清言行的問題，校長便請霸凌一方的家長將小孩帶離了學校。

向太提醒，「小孩被霸凌一定要告訴家長，家長會帶你去跟學校理論。」「如果你今天被欺負了，不跟父母或其他能幫助到你的人講，明天會被打得更厲害。」向太也告訴家長們，不能只看中學業成績，應該要多關注孩子的心理健康問題。

其實，向佐曾公開表示小時候在英國求學時，因為國籍問題被外國學生排擠欺負，天天被欺負，洗碗、撿垃圾就算了，向佐還自曝他們宿舍共有16個人，晚上11點，14個人就對向佐和另一名黑人學生拳打腳踢。此事一度造成網友熱議。

向佐曾公開表示小時候在英國求學時遭霸凌。(取材自微博)
向佐曾公開表示小時候在英國求學時遭霸凌。(取材自微博)

心理健康 香港 黑人

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