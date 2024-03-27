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文革戲場面震撼 3體Netflix首播奪冠

記者陳建嘉／綜合報導
曾志偉兒子曾國祥執導「3體」首2集，該劇是他執導生涯以來成本最高的影劇。(圖／Netflix提供)
曾志偉兒子曾國祥執導「3體」首2集，該劇是他執導生涯以來成本最高的影劇。(圖／Netflix提供)

Netflix最新科幻影集「3體」改編自同名經典小說，找來「冰與火之歌」製作人大衛班紐夫（David Benioff）、D.B.魏斯（Daniel Brett Weiss）共同打造，並由「七月與安生」曾國祥執導首兩集，全劇充滿眾多天馬行空的盛大場面，一上檔就引發熱烈討論，更一舉掄下Netflix首播周冠軍，就連女主角之一艾莎岡薩雷（Eiza González）都公開向觀眾致謝，「你們超棒的」。

「3體」故事極為燒腦，又因為重現「文化大革命」引發網友激烈討論。影集以雙主線並行，一邊是一群從牛津大學畢業的科學家們，因為一場告別式再度相聚，卻突然發現自己將面臨人類史上最嚴峻的威脅；另一邊則回溯到1960年代，講述當時的中國正面臨「文化大革命」，一名遭受迫害的女科學家葉文潔發現能與外星人對話，而兩段看似不相關的故事竟有驚人的連結，精彩劇情引起網友熱烈討論，就連幕後團隊都表示「3體」至少得拍四季，「希望迴響越來越好，這樣Netflix就可以讓我們續拍」。

打從一開始，製片團隊便計畫一定要打造忠於原味的史詩場面，導演曾國祥為了重現60年代，研究過無數文本，開場戲的文化大革命批鬥聚會，就在倫敦搭景，並找來超過500名臨時演員，展現當代最殘忍的慘況。

製片人之一吳亞歷山大的母親曾經歷文革，更說看了這段戲之後全身發抖，「那是真的，真的發生過的事」，曾國祥先前接受港媒訪問，僅謙虛表示會持續拍出好戲，對於外界常提及他是香港大明星曾志偉的兒子，他也不會介意，「我做這分工作，可以與我爸的距離更近」。

「3體」劇情涉及文革，引發全球熱議。(圖／Netflix提供)
「3體」劇情涉及文革，引發全球熱議。(圖／Netflix提供)

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