Cos初音被罵翻…甜馨道歉註銷微博 網：何必為難孩子

甜馨Cos「初音未來」卻遭到網友罵翻。(取材自微博)

中國男星賈乃亮、李小璐 離婚後，女兒甜馨一直跟著媽媽生活，母女一舉一動備受網友關注。近日，甜馨在社交平台曬出穿動漫 衣服的畫面，扮演的正是知名角色「初音未來」，但她表示自己「不會戴假髮」，被一些Cosplay愛好者指責「不尊重角色」，負評排山倒海，逼得她出面道歉。

甜馨日前通過短視頻平台發布了穿著「初音未來」服裝的動態，並表示「不會戴假髮鳴鳴鳴」，媽媽李小璐還點讚留言，「差兩條辮子吧小可愛」。

沒想到，這個動態引發網友熱議，有人認為她不懂得尊重原作，還有人罵她蹭Cos圈的熱度。

甜馨在遭受網友攻擊時，一開始還試圖回擊，但很快她發現寡不敵眾，在承受了幾天的批評後，她選擇道歉並註銷微博帳號，還清空了自己的抖音 。甜馨表示，「我知道了我以後可以盡力去尊重你們的推，我在這裡跟你們道歉......也希望你們能把嘴放乾淨點，我不懂coser的規矩所以很抱歉。」