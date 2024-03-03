我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

「北京能讓中國車在美熄火」 雷蒙多發言遭網友嘲諷

Cos初音被罵翻…甜馨道歉註銷微博 網：何必為難孩子

娛樂新聞組／綜合報導
甜馨Cos「初音未來」卻遭到網友罵翻。(取材自微博)
甜馨Cos「初音未來」卻遭到網友罵翻。(取材自微博)

中國男星賈乃亮、李小璐離婚後，女兒甜馨一直跟著媽媽生活，母女一舉一動備受網友關注。近日，甜馨在社交平台曬出穿動漫衣服的畫面，扮演的正是知名角色「初音未來」，但她表示自己「不會戴假髮」，被一些Cosplay愛好者指責「不尊重角色」，負評排山倒海，逼得她出面道歉。

甜馨日前通過短視頻平台發布了穿著「初音未來」服裝的動態，並表示「不會戴假髮鳴鳴鳴」，媽媽李小璐還點讚留言，「差兩條辮子吧小可愛」。

沒想到，這個動態引發網友熱議，有人認為她不懂得尊重原作，還有人罵她蹭Cos圈的熱度。

甜馨在遭受網友攻擊時，一開始還試圖回擊，但很快她發現寡不敵眾，在承受了幾天的批評後，她選擇道歉並註銷微博帳號，還清空了自己的抖音。甜馨表示，「我知道了我以後可以盡力去尊重你們的推，我在這裡跟你們道歉......也希望你們能把嘴放乾淨點，我不懂coser的規矩所以很抱歉。」

此舉震驚不少網友，還有人站出來為她說話，「未成年也要這麼刻薄嗎？人家小女孩自己在家cos玩，就要被人教育嗎？」更有網友直言，「喜歡怎麼cos就怎麼cos，有必要為難孩子嗎？」

李小璐(左)和女兒甜馨的一舉一動備受網友關注。(取材自微博)
李小璐(左)和女兒甜馨的一舉一動備受網友關注。(取材自微博)

李小璐 抖音 動漫

上一則

女兒蘇蕊快成年了…湯姆克魯斯可能停付生活費 凱蒂拚復出賺錢

下一則

小S公公猝逝 曾靠股票賺進數十億身家

延伸閱讀

中國美國商會主席：美企不想成為「餐桌」和「菜單」

中國美國商會主席：美企不想成為「餐桌」和「菜單」
Cos初音被罵翻… 甜馨道歉並註銷微博 網：何必為難孩子

Cos初音被罵翻… 甜馨道歉並註銷微博 網：何必為難孩子
「唐人街探案」回歸 邱澤二搭張鈞甯

「唐人街探案」回歸 邱澤二搭張鈞甯
郝蕾酸朱梓驍帶貨 「不能哪有錢就往哪去」

郝蕾酸朱梓驍帶貨 「不能哪有錢就往哪去」

熱門新聞

澀谷果步是已退役的知名AV女優。圖／摘自IG

女記者下海當AV女優 公開拍片酬勞「年薪漲7倍」

2024-02-24 14:28
鍾漢良將在新劇中飾演肖戰的父親。(取材自微博)

啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」

2024-02-29 20:37
宋軼(右)曾一年沒工作，不停試鏡，直到與胡歌演出「偽裝者」。（取材自微博）

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

2024-02-24 05:30
郁方和老公結婚多年一直非常甜蜜。圖／摘自臉書

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

2024-02-29 15:57
楊紫客串賈玲自導自演的「熱辣滾燙」，飾演賈玲的表妹，是一名電視台編導。(取材自微博)

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

2024-02-24 06:30
何篤霖年輕時省吃儉用，收入全拿來「存房」。(記者王聰賢／攝影)

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

2024-02-29 09:48

超人氣

更多 >
術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症
迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學
美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視

美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視
奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲

奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲
梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？