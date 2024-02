香港藝人黃秋生2022年憑電影「白日青春」奪下第59屆金馬影帝。(記者沈昱嘉/攝影)

香港 藝人黃秋生 2022年憑電影「白日青春」奪下第59屆金馬影帝,但他求新求變,28日突然在臉書貼出一張手繪YouTube 標誌的圖片,並喊話「我想開個YouTube頻道」,引起討論,幾小時就吸引上萬個按讚。