過年胖5公斤 陳喬恩許願：瘦到能被風吹走

陳喬恩自曝過年胖5公斤。(取材自Instagram)

台灣女星陳喬恩過年期間與老公曾偉昌（Alan）回馬來西亞，重回戀愛時的約會地，結果「幸福肥」上身，她透露過年胖了快5公斤，開工後再度啟動「葡萄柚減肥法」，忍不住嘆「我享受工作的狀態，但是不太享受減肥的狀態」，不過仍信心喊話「我可以」。

陳喬恩過年期間透露，接下來3月即將展開新工作，「我必須瘦成一陣風能夠吹走的狀態，我的理想體重是47公斤，這是上鏡的最佳狀態（我自己覺得），現在看來，那必須是龍捲風 了」。幽默自嘲，還說不敢站上體重器。

從陳喬恩PO出的近照一看，僅臉部變圓，手腳還是很纖細，網友紛紛留言「哪裡胖了？不要睜著眼睛亂說」、「這樣就胖我怎麼辦」、「臉圓乎乎的，不過女明星平常太瘦了，我看照片裡就覺得好可愛啊，狀態很好」、「相信姐姐可以的，雖然我覺得姐姐不胖，還是好看的」。

「葡萄柚減肥法」的基本食譜 ，大概是三餐都要有半顆葡萄柚，且不能加糖調味，吃肉類、蛋白質食物，不可吃澱粉。有網友留言，跟著食譜吃根本吃不夠，而且就算吃了很多還是餓。