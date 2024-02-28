我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

過年胖5公斤 陳喬恩許願：瘦到能被風吹走

記者杜沛學╱綜合報導
陳喬恩自曝過年胖5公斤。(取材自Instagram)
陳喬恩自曝過年胖5公斤。(取材自Instagram)

台灣女星陳喬恩過年期間與老公曾偉昌（Alan）回馬來西亞，重回戀愛時的約會地，結果「幸福肥」上身，她透露過年胖了快5公斤，開工後再度啟動「葡萄柚減肥法」，忍不住嘆「我享受工作的狀態，但是不太享受減肥的狀態」，不過仍信心喊話「我可以」。

陳喬恩過年期間透露，接下來3月即將展開新工作，「我必須瘦成一陣風能夠吹走的狀態，我的理想體重是47公斤，這是上鏡的最佳狀態（我自己覺得），現在看來，那必須是龍捲風了」。幽默自嘲，還說不敢站上體重器。

從陳喬恩PO出的近照一看，僅臉部變圓，手腳還是很纖細，網友紛紛留言「哪裡胖了？不要睜著眼睛亂說」、「這樣就胖我怎麼辦」、「臉圓乎乎的，不過女明星平常太瘦了，我看照片裡就覺得好可愛啊，狀態很好」、「相信姐姐可以的，雖然我覺得姐姐不胖，還是好看的」。

「葡萄柚減肥法」的基本食譜，大概是三餐都要有半顆葡萄柚，且不能加糖調味，吃肉類、蛋白質食物，不可吃澱粉。有網友留言，跟著食譜吃根本吃不夠，而且就算吃了很多還是餓。

陳喬恩也分享，若還是餓，就吃肉類，雞胸肉、牛肉、魚、蝦都可以，並補充：「因為我不喜歡吃青菜，我會用營養品代替，更討厭吃水果，反正減肥不可以吃水果，水果是果糖。」

陳喬恩曬出近況。(取材自微博)
陳喬恩曬出近況。(取材自微博)

食譜 龍捲風

上一則

梁赫群稱被長輩包圍喊「台灣孔劉」 慘收到「她」白眼

下一則

為「芭比」助威 萊恩葛斯林奧斯卡料重現肯尼之歌

延伸閱讀

賈玲1年內激瘦50公斤食譜曝光 醫生、營養師看了都搖頭

賈玲1年內激瘦50公斤食譜曝光 醫生、營養師看了都搖頭
說賈玲賣命減肥打拳…王晶捧張藝謀卻遭網民出征

說賈玲賣命減肥打拳…王晶捧張藝謀卻遭網民出征
年後減肥不用少吃 醫師推薦「SHE加法飲食」也能健康

年後減肥不用少吃 醫師推薦「SHE加法飲食」也能健康
賈玲1年狠減50公斤太勵志？醫生示警超過這標準恐有問題

賈玲1年狠減50公斤太勵志？醫生示警超過這標準恐有問題

熱門新聞

宋軼(右)曾一年沒工作，不停試鏡，直到與胡歌演出「偽裝者」。（取材自微博）

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

2024-02-24 05:30
澀谷果步是已退役的知名AV女優。圖／摘自IG

女記者下海當AV女優 公開拍片酬勞「年薪漲7倍」

2024-02-24 14:28
吳鎮宇主演的「破戰」，首日票房只有1.5萬。(取材自豆瓣電影)

首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

2024-02-17 21:42
迪麗熱巴近日拍攝一組白髮的「折翼天使」，瘦成0血色枯骨。(取材自Instagram)

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

2024-02-22 05:30
「賈玲大波浪晚禮服」衝上熱搜。(取材自微博)

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

2024-02-18 20:31
楊紫客串賈玲自導自演的「熱辣滾燙」，飾演賈玲的表妹，是一名電視台編導。(取材自微博)

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

2024-02-24 06:30

超人氣

更多 >
間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受
亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁

亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁
手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆

手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆
紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁

紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁
這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚