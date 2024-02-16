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張柏芝升格4寶媽？「神隱1個月」港媒曝：停工養胎

娛樂新聞組／綜合報導
張柏芝罕見神隱一個多月，被爆低調懷了第四胎。(取材自微博)
張柏芝罕見神隱一個多月，被爆低調懷了第四胎。(取材自微博)

香港知名女星張柏芝低調懷了第四胎？有港媒報導，43歲的張柏芝在社交平台「消失」一個多月了，主要原因就是她懷了第四胎，如今的她已停工，在家調理身體、專心養胎。此消息震驚了一票網友，而張柏芝本人尚未出面說明。有港媒向其經紀人求證，也沒有任何回應。

眾所周知，張柏芝與前夫謝霆鋒生下2個兒子Lucas和Quintus，6年前又無預警誕下小兒子Marcus，但關於么兒生父真實身分絕口不提。

多年來，張柏芝專心養育三個兒子，並不時在社交平台分享育兒、家庭生活，而張柏芝的演藝事業也不錯，除了頻頻接代言，也曾在真人綜藝「乘風破浪的姊姊2」中大出鋒頭，收穫一波人氣。

近日，有港媒爆料，神隱一個多月的張柏芝已經懷上第四胎了。

據悉，張柏芝小紅書帳號自1月13日後就沒有再更新，其他社群平台也全數停擺，十分罕見。

張柏芝最後一次PO文是一個多月前在抖音上傳影片，當時她穿著寬鬆衣物且只有上半身入鏡，被問到會與幾個家人過年？她幽默表現出數不清的樣子：「有多少人呢？」。

有消息人士指出，張柏芝最近因為孕吐嚴重，所以沒再拍攝新的影片，據了解，張柏芝曾多次表示想生個女兒，而先前每次傳出懷孕消息，她都會出面駁斥，但這次卻遲遲沒有動作，讓傳言更為撲朔迷離。

張柏芝 香港 小紅書

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