「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年

王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。。(取材自微博)

香港 名導王家衛以電影規格拍攝的電視劇「繁花 」，以90年代上海經濟起飛為背景，胡歌 、唐嫣等大咖演員主演，是近期討論度最熱的戲劇，從王家衛2014年買下版權、2019年正式開拍，陸續拍了三年才終於大功告成，網友曾笑虧胡歌都「拍老了」，戲外他也真從黃金單身漢，成已婚人父熟男。

胡歌劇中周旋於三女子，唐嫣飾演的外貿公司外銷員、馬伊琍飾演的餐酒館老闆娘、辛芷蕾飾演的大飯店老闆娘，不僅胡歌從三字頭年齡演四字頭，唐嫣受訪時曾透露，為角色「汪小姐」三年來只接這部戲，心境、樣貌上維持同一狀態。

辛芷蕾也打趣表示，她為「繁花」共殺青了四次，第一次大家還很慎重祝賀，到最後沒人相信這次可以真的殺青。她曾在「如懿傳」中飾演美艷妃子「嘉貴妃」，這次以「繁花」火辣老闆娘樣貌再度翻紅。

除了主角飆演技，「繁花」配角也都來頭不小，劇中辛芷蕾所開的飯店「至真園」爆乳領班由曾美慧孜出演，她曾以「三夫」奪香港金像獎影后、入圍金馬獎最佳女主角。「三夫」中曾美慧孜大膽全裸、在海上船中與三男上演情慾戲；「繁花」中她則低胸爆乳吸引辛芷蕾目光，提拔成領班。有網友曾認為，讓金像獎影后客串小角色是大材小用，但愈看愈覺得曾美慧孜將小角色也演得很立體。