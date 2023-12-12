悼周海媚… 好友：她容易瘀傷 大家都很疼愛她

周海媚爆出已過世消息，監製譚飛在微博澄清。(取材自微博)

香港 女星周海媚 周海媚11日因病離世，她的死訊傳開後便震驚各界，先前因為離世消息被完全封鎖，工作人員也不回任何問題，不過她的電影人好友田啟文，認為她免疫力 較差，容易受影響，才不多接觸外界，不少粉絲及藝人好友都紛紛發文懷念她，指周海媚是個溫和、愛笑的人。

綜合香港媒體報導，與周海媚在電影方面合作比較多的任達華則對她死訊感到惋惜，他指周海媚在他眼中是一個很溫柔的人，而且性格溫馴。任達華指曾被友人提醒，不可以用力碰周海媚，因為她很容易瘀傷，所以平常大家都會疼愛她。

與周海媚合作過的陶大宇表示，周海媚搬到北京後已少見面，但商演會前後腳碰面，陶大宇指昨日聽到病逝傳言都不相信，一整天心情如坐過山車，在他心裡「海媚是男仔頭(行為像男孩的女孩)，手車好辣好快，但私底下相處其實好溫柔做事好認真。」

周海媚有「最美周芷若」之稱。(取材自豆瓣電影)

周海媚曾效力TVB(無綫電視)多年，拍攝過多部劇集，包括「流氓大亨」、「赤腳紳士」、「義不容情」、「今生無悔」、「倚天屠龍記」、「情濃大地」等，其後演出「大鬧廣昌隆」一劇，人氣急升。與周海媚早年合作的劇集「大鬧廣昌隆」的林家棟表示，當年入行時，周海媚已是主角，「她是個爽朗姐姐，喜歡笑的一個女仔，當年與她合作的階段很開心。」TVB發表聲明悼念周海媚，「好戲之人離世，實在值得觀眾永遠懷念！」

周海媚在TVB拍過很多經典作品，之後曾一度轉投亞視，及後轉戰内地，並長居北京發展，近年憑「武則天」、「倚天屠龍記」等劇集在内地爆紅。周海媚2009年曾為娘家拍攝「學警狙擊」及「蔡鍔與小鳳仙」，同樣大受歡迎，但她在2013年再拍「神鎗狙擊」後，便再沒有回歸香港拍劇。

周海媚在「倚天屠龍記」從年輕拍戲拍到老，年輕時她在「倚天屠龍記」飾演周芷若紅遍兩岸三地，中年時她再參演新版「倚天屠龍記」，只是飾演周芷若的師傅滅絕師太，周海媚去世後，新版周芷若女星祝緒丹發文哀悼悼念：「是敬仰的前輩，是戲裡的嚴師，也是生活中的良師…永遠懷念您的溫柔，海媚老師，一路走好」