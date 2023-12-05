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高圓圓出席活動 被喊「這兩字」變得又凶又萌

娛樂新聞組╱即時報導
高圓圓在四川重慶出席活動被喊阿姨。(取材自微博)
高圓圓在四川重慶出席活動被喊阿姨。(取材自微博)

大陸戲劇女神高圓圓日前在四川重慶出席活動，一身黑色寬管長褲搭上毛絨外套，沒想到路邊圍觀的民眾卻高喊一聲「圓圓阿姨！」讓原本擺著時尚姿勢在拍照的高圓圓假裝生氣說：「誰叫我阿姨？」對方立刻改喊：「圓圓姐姐！」讓她又忍不住笑出來，又凶又萌的樣子又圈粉一波。

據上報報導，高圓圓與台灣男星趙又廷結婚9年，依然甜蜜。這陣子趙又廷剛好也在重慶拍戲，兩人被捕捉到一起現身機場的身影，都穿了一身黑，在櫃檯一邊等待一邊聊天，模樣就像熱戀中的小情侶，感覺不出他們已是結婚近10年還育有一女的夫妻。

趙又廷因醫療陸劇「問心」好評不斷，人氣再度飛天，近來也在 Netflix 熱播中。

「問心」以醫療為背景，講述了擁有不同生活背景和職業理念的三位心臟科醫生，在治病救人的過程中逐漸磨合達成默契，最終並肩作戰的故事。劇集透過大量調查與實地考察採訪，篩選出更貼近生活更具有代表的醫患案例：不遵醫囑、零食上癮的樂觀大娘，是什麼支撐著她的樂觀與生命？007打工人連軸熬夜致突發心臟病，偏又遇人不淑，她的救命錢誰來墊付？為什麼明明醫師給了最佳治療方案，病人卻依然想放棄生命？妻子病危卻只關心還能懷孕嗎？每個事件背後，有著複雜情緒的交織與糾結，勾畫了一個個冷暖交織、考驗人性醫德的故事。

趙又廷 高圓圓 心臟病

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