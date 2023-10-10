「去有風的地方」爆紅男星 用3個月找回8塊腹肌

李現練回8塊腹肌。(取材自微博)

大陸男星李現年初與劉亦菲 主演「去有風的地方」爆紅，他在劇中淋浴戲展現精實肌肉 ，身材獲好評。但因工作忙錄，少了時間運動，他日前在深夜曬出自己3個月前腹肌線條幾乎快消失的模樣，不過他花三個月時間，再度練回8塊腹肌。

李現年初與劉亦菲主演「去有風的地方」爆紅。(圖／MyVideo提供)

現年31歲的李現，壯碩身材獲不少網民激讚，是圈中出名的陽光型男代表之一。他疑似前陣子忙錄，鍛鍊稍微怠惰，為了找回消失的肌肉及好身材，用三個月時間成功將好身材重現。近日，李現就在微博 上貼自拍照表示：「三個月，恢復恢復。」可見照片中的他一身肌肉，胸肌、二頭肌飽滿，8塊腹肌線條明顯，腰間幾乎零贅肉，而且擁有腰窩。

李現腹肌自拍照引來男星劉畊宏在底下留言表示：「需要幫忙嗎？」而李現也回覆：「哥，還是你的身材更頂一點。」

看李現現在好身材，很難想像他小時候體重曾高達108公斤，圓潤體型被朋友戲稱是「荊州小胖」，直至高中決定減肥，用跑步跟打籃球，以40天瘦12公斤的步調一路瘦成陽光型男。李現曾透露，跑步跟打籃球是他至今仍維持的運動習慣，他除了三餐規律健康，最重要的是完全不吃正餐外的零食，以及每天喝至少3000cc的水，為了維持好身材下足功夫。