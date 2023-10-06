趙又廷新劇扮醫師 毛曉彤好崇拜

趙又廷(左)、毛小彤在新劇中飾演同母異父的兄妹。(取材自微博)

中國電視劇「問心」近日開播，趙又廷 、毛曉彤、金世佳從相愛相殺到默契互助，在生命的戰場，探索「規則與現實」的融合邊界。

新快報報導，「問心」以醫療為背景，講述了擁有不同生活背景和職業理念的三位心臟科醫生，在治病救人的過程中逐漸磨合達成默契，最終並肩作戰的故事。劇名「問心」，既指醫生作為「工程師」對「心臟」這台機器的探問與檢修，也更是指在這個過程中對醫者初心的反覆拷問：晝夜不停的工作如何堅持下來？看盡人間的悲喜後如何保持情緒穩定？在生命難題面前如何取捨道義與專業？或許每一個問題的答案都是「問心」：只有保持熱情、不忘職業理想，方能夜以繼日守護生命。

據報導，劇集透過大量調查與實地考察採訪，篩選出更貼近生活更具有代表的醫患案例：不遵醫囑、零食上癮的樂觀大娘，是什麼支撐著她的樂觀與生命？007打工人連軸熬夜致突發心臟病 ，偏又遇人不淑，她的救命錢誰來墊付？為什麼明明醫師給了最佳治療方案，病人卻依然想放棄生命？妻子病危卻只關心還能懷孕嗎？每個事件背後，有著複雜情緒的交織與糾結，勾畫了一個個冷暖交織、考驗人性醫德的故事。

劇中，趙又廷、毛小彤、金世佳領銜主演的「醫生團」背景與個性各異。趙又廷飾演的周筱風，忠職嚴謹，年輕有為，技術精湛、顧全大局，是醫生行列中的菁英代表。毛曉彤飾演的方筱然年輕、積極、心懷溫暖，是「人間小太陽醫生」。身為周筱風同母異父的妹妹，崇拜哥哥的她，來到了心臟中心工作。

報導指出，金世佳飾演的林逸，隨性不羈，打破了傳統觀念中醫生嚴肅、冷漠的刻板印象，由於心肌病家族病史自幼就被死亡陰影所籠罩，但他從不自怨自艾而是更加珍惜生命，眼中只有治病救人這一件事，是病人希望遇見的「跨邊界醫師」。三個人在治病救人的過程中，由不理解、對峙到互相欣賞、扶持，成為了很好的工作夥伴。

據報導，三位主演拍完劇後也感嘆，醫生真的挺難的。趙又廷透露，先前自己對醫生可能有一些刻板的印象，但真的深入了解之後，發現他們真的太忙了。毛曉彤也表示，監護室的醫生，他們每天很少有坐下來的時間，他們的注意力要非常集中，不能出一點的差錯。

金世佳說，演完醫生之後對醫生了解更多，「你只看到了醫生坐在你的面前，詢問你的病情。但是你不知道這個醫生，在你進去之前經歷了什麼，他可能已經三天沒有下過班了」。

除了三位年輕主演，陳沖、嚴曉頻、房子斌、趙軍、方青卓也在劇中出演重要角色。