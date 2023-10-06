Angelababy看瘋馬秀? 爆料網友澄清：認錯人了

Angelababy到底有沒有去看瘋馬秀，如今陷入羅生門。(取材自微博)

南韓 女團BLACKPINK 成員Lisa演出瘋馬秀遭中國網友砲轟，而日前盛傳中國女星Angelababy （楊穎）與張嘉倪前往看秀，兩人也被網友罵並揚言抵制。後來瘋馬秀官方澄清Angelababy從未看過演出。但另一位女星張嘉倪則因「瘋馬秀」IG曾曬出她的照片，被視為已被官方「認證」。但爆料網友澄清，經再看網傳影片仔細確認，看到的人應該是Angelababy的戴帽子朋友，並非她本人。

噓！星聞報導，此外，雖然官方發文澄清Angelababy並未去看秀，但有網友爆料指Angelababy真的去了，指出她是觀看9月29日的演出場次，和張嘉倪是同一場，並稱因為正面已全被圍起來，所以散場後她們是從側面街道上車。

網上曝光一段稱是Angelababy上車的畫面，隨後則有一名戴帽子女子手裡拿的疑為瘋馬秀門票也跟著上車，後段另一位穿著白西裝的女性跑向另一輛車，則被指白西裝女子就是張嘉倪。

但隨著傳聞擴散，爆料網友澄清，她看的是9月29日的第一場演出，當時因為看到網路上流傳的Angelababy及其友人的影片，因此誤以為散場時看到的包廂客人中包括Angelababy。隨著外界對Angelababy的批評越來越激烈，她又回頭重新查看影片，「發現其實看到只是視頻（影片）裡那個手拿票、戴帽子的女生，這點我也是事後再仔細看那個視頻確認的。之前因為人多又有點亂，我其實看錯了。」她看到的人應該是Angelababy的戴帽子朋友，並非她本人。

粉絲則認為，一來影片中沒有拍到正面，二來瘋馬秀官方都親自發文闢謠了，認為Angelababy確實沒有去。