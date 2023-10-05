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周潤發釜山影展獲獎 宋康昊讚真正英雄

娛樂新聞組／綜合報導
周潤發（左）帶著愛妻陳薈蓮走紅毯，並和宋康昊同框。（取材自微博）
周潤發（左）帶著愛妻陳薈蓮走紅毯，並和宋康昊同框。（取材自微博）

2023年釜山影展盛大開幕，今年依舊巨星雲集，香港大咖周潤發獲頒亞洲電影人獎，上台時感性表示他從影已滿50年，「50年的歲月，一路走過來就像昨天一樣」，講到開心處更持續用韓文喊「泡菜」、「我很開心」、「謝謝」，並拿起手機與觀眾自拍。

周潤發領獎前，國民影帝宋康昊擔任頒獎嘉賓，他坦言非常榮幸能頒這個獎，「雖然沒有英雄，但他在銀幕裡卻是真正的英雄，他是我們永遠的老大哥。」兩人在紅毯上相遇時，頗有英雄惜英雄之意，不僅禮貌握手，最後還直接擁抱，引起網友大讚。

隨後更有不少知名影人拍片祝賀，劉德華率先稱讚「周潤發一直是我的偶像」，許鞍華也說與周潤發合作的這段時間都非常愉快，他雖是巨星，在片場卻總是充滿親和力。李安導演首先向周潤發致謝，感恩他當年願意演出「臥虎藏龍」的大俠李慕白，更幽默表示「很多人說男主角就是導演的帥氣化身，所以謝謝你當主角，讓我跟你有合作機會，我真的是受惠無窮」。

宋仲基今年甫結婚生子，自從先前公開發表愛妻宣言之後，也率領新片「禍亂：地下秩序」與觀眾會面，他不時手比愛心向全場觀眾致意，更有禮貌地站在最旁邊，也總是細心看顧著同片演員以及導演金昌勳，獲得高度讚賞。

宋仲基帶新片「禍亂：地下秩序」出席影展。（美聯社）
宋仲基帶新片「禍亂：地下秩序」出席影展。（美聯社）

非常律師禹英禑」女主角朴恩斌擔任開幕式主持人，她原本要與「模範計程車」李帝勳一同頒獎，李帝勳卻因罹患缺血性大腸炎，緊急動小手術後靜養，又因時間不足，無法另尋他人，最後由朴恩斌獨挑大梁。

朴恩斌擔任第28屆釜山影展主持人。（美聯社）
朴恩斌擔任第28屆釜山影展主持人。（美聯社）

周潤發 非常律師 香港

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