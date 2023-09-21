王俊凱迎來24歲生日 王源、易烊千璽這麼祝福他…

王源PO出用雞蛋擺成的「24」數字照片，為王俊凱慶生。(取材自微博)

9月21日是偶像男團TFBOYS隊長王俊凱24歲生日，當天零點一到，TFBOYS另兩位成員王源、易烊千璽便發文為他慶生，一個祝他「24歲自在飛翔」，一個則說「24歲邁入更精彩的世界，繼續做一個與熱愛相伴的boy」，三人好交情展露無遺。

王俊凱工作室也寫下了一篇小作文，讚賞他追逐夢想的堅持，並記錄在過去的一年時光裡的優秀表現、帶給粉絲的精采瞬間，也希望他永遠快樂，不受歲月左右，永遠純真，不被世俗打擾，只成為自己喜歡的模樣。

最特別的是，工作室曬出了一組拍攝王俊凱背影的24張照片，讓不少粉絲看了十分感動。

作為好兄弟的易烊千璽除了PO祝福文，也曬出了王俊凱穿著黑西裝，欣賞著鏡子中自己帥氣的模樣，而易烊千璽也特意在他的頭頂上P上了生日帽、手上捧著生日蛋糕，相當用心。

遠在美國的王源則PO出王俊凱穿著淺灰色的西裝，坐在地板上的帥照，而地板上還有用雞蛋 擺成的「24」的數字，頗有巧思。