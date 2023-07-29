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古裝劇雙男神「濕身對戰」 五分鐘戲拍了十天

記者楊起鳳／綜合報導
古裝男神成毅首度演出探案劇。(圖：愛奇藝國際站提供)
古裝男神成毅首度演出探案劇。(圖：愛奇藝國際站提供)

改編自藤萍的小說「吉祥紋蓮花樓」愛奇藝新戲「蓮花樓」才出預告，吸引超過400萬人預約收看。該劇講述聞名武林的四顧門門主李相夷（成毅飾）在一次大戰後身受重傷，從此退隱江湖成為淡泊名利的郎中李蓮花，在遇到新交方多病（曾舜晞飾）與舊敵笛飛聲（肖順堯飾）後，重新捲入江湖的故事。

「蓮花樓」是成毅的首部探案劇，他主演的「琉璃」、「長安諾」及「沉香如屑·沉香重華」等作品，展現虐戀情深極致，還受封「吐血專門戶」，這次也把「蓮花樓」中，曾是意氣風發的劍神，重傷後的虛弱、無力心境演得到位，被和尚救起後，被判僅剩10年壽命可活的他，拒絕重返門派求助，一句「世上再無李相夷」，讓觀眾感受到角色的破碎感。

第一集開頭中成毅與肖順堯的東海大戰，獲得不少劇迷大讚兩人動作絲滑流暢，這場5分鐘的打戲拍了10天，成毅為了展現穩定核心力，完成連續平空旋，在現場反覆練習，還吊鋼絲挑戰高難度的轉體720度。而應劇情要求濕身拍武打戲的他，在聽見工作人員希望他補拍鏡頭後，他也敬業地回應說：「不用心疼我，雨再多下一點，沒關係。」

曾舜晞飾演的方多病在劇中則是笑料不斷，他被要求得先破三個案子才有機會進入百川院成為刑探，在察覺出李蓮花並非凡人後，便纏著他希望能和他攜手破案，還掏心掏肺地向李蓮花傾訴自己的經歷，不過播出六集，他就被李蓮花騙了四次，每次不是被下藥就是被灌醉迷昏，醒來才發現自己被無情丟在路邊，但他依舊不依不饒，兩人的對手戲趣味橫生。

曾舜晞戲中很多打戲。(圖：愛奇藝國際站提供)
曾舜晞戲中很多打戲。(圖：愛奇藝國際站提供)

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