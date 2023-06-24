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遇香港機場驚險事故 港星李施嬅：疏散時有人尖叫、現場混亂

娛樂新聞組／即時報導
李施嬅經歷了一場搭機驚魂記。(取材自微博)
李施嬅經歷了一場搭機驚魂記。(取材自微博)

香港國際機場24日凌晨發生嚴重事故，國泰航空一班飛往美國洛杉磯的客機在起飛時故障，緊急疏散乘客。TVB女星李施嬅也在當時這架飛機上，事後她曬出視頻分享自己的逃生經歷，並向大家報平安。

綜合港媒報導，當天有18名乘客在逃生期間受傷，其中有不少人是沿逃生梯滑落到地面時受傷的。港星李施嬅同樣從逃生梯逃生，幸運的是她並沒有受傷。但從視頻中，仍可見李施嬅表情嚴肅，有些驚魂未定。

李施嬅透露，事故現場相當驚險，當空姐要大家疏散時，每個人都很緊張，甚至還有人尖叫，現場十分混亂，令她也變得更加慌張。

她按照指示從逃生梯滑下時，看見很多乘客受傷，不過她還是很感謝機長及時發現異常，當機立斷地停飛，否則後果不堪設想。她也非常感謝機長和乘務人員盡力照顧所有人。

蓋飯娛樂報導，經歷這場事故後，李施嬅的家人和未婚夫都很擔心，朋友們也紛紛發消息慰問。

據悉，今年42歲的李施嬅曾是2003年的香港選美小姐，後簽約TVB成為演員，拍攝過「天涯俠醫」、「宮心計」、「少年四大名捕」、「金宵大廈」等熱播劇，還獲得過民選視后稱號，成為TVB當家花旦，不過2019年她已經離巢，前往好萊塢發展。

香港 洛杉磯 機場

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