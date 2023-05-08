胡歌發文應援古力娜扎 被揪「複製貼上」

胡歌為古力娜扎上綜藝節目發文隔空打Call，卻不慎翻車。(取材自微博)

知名藝人胡歌 近日為「古裝女神」古力娜扎上綜藝節目發文隔空打Call，不料貼文卻被網友質疑是將別人給的內容直接複製貼上，且重新編輯後還是有錯，引發議論；而古力娜扎親自回應被讚「神回覆」，也讓人一窺兩人的好友誼。

綜合媒體報導，古力娜扎近日再次因為穿著上了熱搜，不過此次她是因為Cosplay貂蟬。娜扎是為綜藝節目「萌探探探案」做出造型，而且她還和節目中的另兩位藝人張正溪、高瀚宇組了個「娜麼正瀚」組合。

為了宣傳節目，娜扎等人動員娛樂圈中的人脈，私下喊話多位藝人幫忙打call。娜扎的好友胡歌也為她賣力宣傳，「轉發文案：#萌探探探案、#娜麼正瀚，扎麼正瀚組合。口號給你想好了：娜麼正瀚，娜紮最美。」其中「轉發文案」引發質疑是將別人給的內容複製貼上，且重新編即內文，改成「我轉發的文案」。

網友紛紛表示胡歌敷衍得好尷尬，都在質疑為什麼胡歌要轉發。粉絲提醒「歌，你還在線嗎，趕緊編輯一下哈哈哈」；部分網友批評「太不用心了」、「尷尬了」、「不如讓工作人員發了」，也有人笑說：「別人一般都是把轉發文案去了，一哥編輯一下：我轉發的文案！哈哈哈哈哈。」還有網友說，剛當爹的胡歌難道是忙著照顧孩子，忙得焦頭爛額，腦子都迷糊了嗎？