吳磊繼「凌不疑」後回歸 年下男小奶狗突變小狼狗

吳磊(左)和周雨彤的時裝劇「愛情而已」將播出。(圖:愛奇藝國際站提供)

去年以「星漢燦爛月升滄海」凌不疑一角吸引大家目光的吳磊今年以時裝劇「愛情而已」回歸，不同於之前在古裝「長歌行」、「星漢燦爛月升滄海」中霸氣感十足的將軍，這次在「愛情而已」中他化身陽光的網球少年宋三川，將與周雨彤飾演的社會菁英梁友安共譜一段純粹又高甜的姐弟戀，新角色宋三川面對愛情也不再像之前的「阿詩勒隼」「凌不疑」一樣隱忍內斂，改走強力進攻路線，簡單直球的告白一舉攻陷女主角。

22日公開的定檔預告中，吳磊飾演的宋三川與周雨彤飾演的梁友安雖存在10歲年齡差，卻絲毫不影響吳磊追愛的決心，他先是用比賽成績跟女主角打賭只為了跟他約會，後又故意在周雨彤同事朋友宣示主權，吳磊時而霸氣攬腰狂放情話、時而撒嬌對著周雨彤狂叫「姐姐、姐姐」，一分多鐘的預告畫面公開即讓廣大網友尖叫不已，直呼兩人CP感十足，大讚吳磊太適合演年下男友，預告截至目前上線6小時微博 已達近800萬觀看，陽光直進的小奶狗與職場OL周雨彤的禁慾姐狗組合，未開播就成功累積高度期待。