離婚後首互動 董潔、潘粵明世紀大和解？微博互相關注

董潔（圖）、潘粵明離婚後幾乎不來往，近日破天荒在微博互動。（取材自微博）

曾經的明星夫妻檔潘粵明和董潔在十年前不歡而散後，還一度傳出女方不讓男方探望小孩，沒想到潘粵明5日發微博 標記董潔為兒子慶生後，董潔也轉發潘粵明微博為兒子送祝福，時隔已久的互動引發關注。之後，有網友發現董潔微博重新關注潘粵明，目前顯示兩人帳號已互相關注，似乎已放下當年怨恨，讓網友紛紛感嘆「世紀大和解」。

ETtoday報導，「謀女郎」董潔曾拍攝導演 張藝謀作品「幸福時光」，近年在「如懿傳」中飾演富察皇后，知名度才再度提升。董潔2008年和潘粵明結婚，隔年生下兒子，然而卻在2012年大鬧離婚，還因控男方嗜賭、家暴 被反告，甚至在離婚隔年被抓包與已婚男星王大治激吻，清純形象受創。

董潔與潘粵明離婚後，兩人幾乎不來往，近日兩人孩子生日，卻破天荒在微博互動掀起熱議。

潘粵明5日在微博上傳一則影片，影片中的兒子穿著羽絨衣、頭戴毛帽，開心站在橋邊放鞭炮，潘粵明在文中寫道：「兒子好帥！生日快樂！」最後還標記了董潔。隨後，董潔便轉發該則貼文，說道：「他一定會越來越好。」