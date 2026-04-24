暗諷馬斯克？「動物農莊」反派座車酷似特斯拉Cybertruck

電影「動物農莊」改編自英國作家喬治歐威爾（George Orwell）同名經典小說。（圖／車庫娛樂提供）

改編自英國作家喬治歐威爾（George Orwell）同名經典小說的動畫鉅片「動物農莊」（Animal Farm），故事描述在聰明的豬隻「拿破崙」的帶領下，農莊裡的動物成功推翻了人類的統治，他們原本以為可以從此過著幸福快樂的生活，卻發現自己走上跟人類社會相同的道路。

「動物農莊」跟原作最大的差異之一，就是加入了名為「幸運」的年輕小豬作為主角，幸運由「怪奇物語」（Stranger Things）中飾演「達斯汀」一角的蓋頓馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）配音，他在片中跟豬群的領導者「拿破崙」有著父子般的情誼，卻看著他一步步成為獨裁者，拿破崙則由好萊塢喜劇天王賽斯羅根（Seth Rogen）配音。

對於這樣的改編，導演安迪瑟克斯（Andy Serkis）表示：「這本書沒有真正意義上的中心人物，所以我非常熱衷於塑造一個我們可以跟隨的角色。」後來，書中提到的下一代小豬，成為了安迪瑟克斯創造幸運的靈感來源。

另外，安迪瑟克斯也認為安排年輕小豬作為主角，有助於刺激年輕觀眾的思考。除了幸運之外，片中還有「泡芙」和「塔米」兩隻個性不同但長相酷似的年輕小豬，她們都是由「驚奇少女」伊曼維拉尼（Iman Vellani）配音，挑戰一人分飾兩角。

另外，「動物農莊」邀請金球獎影后葛倫克蘿絲（Glenn Close）飾演反派角色「芙蕾達皮爾金頓」，她是科技公司「皮爾金頓公司」的執行長，一心一意想要取得動物農莊的土地，於是跟拿破崙展開合作。

反派角色「芙蕾達皮爾金頓」在片中使用的車，被指跟特斯拉推出的「Cybertruck」外型神似。（圖／車庫娛樂提供）

巧合的是，芙蕾達在片中使用的車，跟特斯拉 推出的「Cybertruck」外型相當神似，讓人好奇導演是否有意透過這個角色諷刺特斯拉執行長伊隆馬斯克 （Elon Musk），引發美國影迷熱議。

於這個話題，安迪瑟克斯強調純屬巧合，他們設計出這台車的時候，Cybertruck還沒有正式上市，「它沒有影射任何特定的人事物。」安迪瑟克斯認為，這就是寓言故事的奇妙之處，「這部電影沒有針對任何特定的政權、時代或地點。它具有永恆的意義，但恰好與當下世界上正在發生的許多事情不謀而合。」