李奧納多被虧「女友不滿30歲」大器回禮品項超驚人

李奧納多狄卡皮歐以「一戰再戰」入圍奧斯卡影帝。（路透）

奧斯卡 影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）除了新作受矚目外，情史也一直以來是鎂光燈的焦點，而今年初的金球獎 頒獎典禮上，主持人妮基格拉瑟（Nikki Glaser）狠酸李奧納多「在女友滿30歲前獲得所有影史成就」，沒想到李奧納多竟在典禮結束後收到回禮。

典禮上妮基格拉瑟先是讚美李奧納多輝煌的演藝生涯，隨後話鋒一轉：「最令人印象深刻的是，你竟然能在你女朋友滿30歲之前完成這一切。」接著吐槽李奧納多私生活太神祕，唯一能挖到的資訊竟然是1991年他接受「Teen Beat」雜誌訪問，當時年少的他透露最愛的食物就是「義大利 麵、義大利麵、還是義大利麵」。

沒想到，李奧納多事後不但沒有被激怒，反而大玩「1991年老梗」，送給妮基整整三籃的高級義大利麵當作回禮給妮基格拉瑟，讓妮基忍不住在節目上驚呼：「他這是在跟我調情嗎？」

但妮基坦言，現今拿李奧納多情史開玩笑其實已經變得很老套，「這個笑話存在的時間，簡直比他現任女友活著的時間還要長。」但她也解釋，會在典禮上調侃李奧納多，正是因為他極度保護個人隱私，除了「愛吃義大利麵」和「愛交嫩妹」外，真的完全一無所知。