低底薪+高分紅 阿湯哥「捍衛戰士3」片酬上看億元

湯姆克魯斯(圖)以「捍衛戰士2」再創事業高峰，他的片酬遠勝李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特。(取材自IMDb)

派拉蒙影業宣布「捍衛戰士」（Top Gun）系列將推出第3部電影，並確定由好萊塢 巨星「阿湯哥 」湯姆克魯斯 （Tom Cruise）再度回歸，消息一出讓全球影迷振奮不已。而他的天價片酬也隨之曝光。

「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun:Maverick）上映後，早在2024年外界就傳出續集規畫的消息。派拉蒙於拉斯維加斯舉行的CinemaCon活動中證實，第三部作品已啟動製作，同時也確認湯姆克魯斯將再度披掛上陣，重返駕駛艙。系列金牌製片傑瑞布洛克海默（Jerry Bruckheimer）也將持續參與製作，不過目前其他細節仍相當保密。

湯姆克魯斯1986年憑藉「捍衛戰士」一舉成名，奠定好萊塢一線巨星地位，時隔36年，「捍衛戰士：獨行俠」於2022年上映，不僅喚起觀眾情懷，也創下傲人票房。該片在全球狂收約15億美元，成為疫情後首批帶動觀眾重返戲院的指標性作品之一。

據悉，「捍衛戰士：獨行俠」拍攝歷時13個月，橫跨2018至2019年，製作預算約1.24億英鎊(約1.7億美元)，但受新冠疫情影響多次延檔，當時他回歸演出，片酬高達1060萬英鎊(約1452萬美元)，再度證明其票房號召力。

據悉，阿湯哥的片酬模式在好萊塢相當獨特，他通常採取「低底薪、高分紅」策略，透過參與全球票房分紅讓他的實際收入遠超一般一線巨星。

「捍衛戰士：獨行俠」傳預付片酬為1250萬至1300萬美元，但因享有電影全球票房後端分紅，最終總收入估計1億美元。隨著續集計畫啟動，外界預估他的片酬將進一步攀升，突破1億。

媒體曾整理過全球片酬最高的十位演員，其中湯姆克魯斯位居榜首，狠甩李奧納多狄卡皮歐（Leonardo Dicaprio）、布萊德彼特（Brad Pitt）、巨石強森（Dwayne Johnson）等大咖。