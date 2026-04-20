「穿著Prada的惡魔2」惡魔祕書和「他」是姻親 曝「私下差很大」

史丹利圖奇(右)在電影「穿著Prada的惡魔2」裡還是品味非凡的同志閨蜜，現實生活裡，是個美食主義者。（圖／二十世紀影業提供）

「穿著Prada的惡魔2」（The Devil Wears Prada 2）在導演大衛法蘭柯（David Frankel）號召下，原班人馬梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）、艾蜜莉布朗（Emily Blunt）及史丹利圖奇（Stanley Tucci）全都歸位，並繼續在時尚界散發光芒與氣場。就在梅莉史翠普帶著她的好幫手安海瑟薇展開巡迴宣傳之際，「惡魔祕書」艾蜜莉布朗也在接受媒體訪問時，感謝導演當年對她的提攜之情。

艾蜜莉布朗20年前，還在英國演藝圈汲汲營營，但接下了「穿著Prada的惡魔」裡刻薄的女助理艾蜜莉一角後，讓她打開了國際知名度，甚至獲得倫敦影評人協會最佳女配角殊榮。至今，提起艾蜜莉這個角色，她依然相當感激大衛法蘭柯的慧眼提拔，「因為它改變了一切，導演在我還是無名小卒的時候選中了我，改變了我的人生，我當時一直在工作，但沒人認識我，而他僅聽了一段試鏡錄音就非常確定要我出演這部電影，這對我意義非凡。」

艾蜜莉布朗因「穿著Prada的惡魔」走紅國際。（圖／二十世紀影業提供）

在接受美國媒體訪問時，艾蜜莉布朗坦言，這個角色打破了好萊塢 對英國女演員的刻板印象，也為她開闢了全新的道路，讓她能演出更多不同類型的角色，「而這正是我渴望的，我不想再扮演清純古典的女性，我渴望表演。」不僅是表演層次和類型的提昇，在「穿著Prada的惡魔2」裡，艾蜜莉布朗的角色地位也不同了，這回她不再是受氣的小助理，而是晉升為時尚界的主管。

該片劇情敘述小安（安海瑟薇飾）在20年後已成為更成熟的主編，後來她再度對上米蘭達（梅莉史翠普飾），面對傳統媒體的勢微，米蘭達的「Runway」雜誌也面臨轉型與對手競爭，兩人被迫合作，並找上了當年那個受氣包艾蜜莉，而此時她已是手握時尚精品廣告預算的高級主管。三人在華麗卻又殘酷的時尚產業中，得再次經歷事業、金錢和人情世故的考驗。

而說起艾蜜莉布朗，不得不提在「穿著Prada的惡魔2」裡的時尚權威、同時也是米蘭達的同志密友奈吉（史丹利圖奇飾），在電影中，史丹利圖奇再度穿著整潔又高端的Dolce & Gabbana三件式西裝，與梅莉史翠普同進同出。

有趣的是，艾蜜莉布朗算得上是史丹利圖奇的媒人，因為在她和美國演員、導演約翰卡拉辛斯基（John Krasinski）的婚禮上，史丹利和艾蜜莉的姊姊菲莉絲迪（Felicity Blunt）結識，兩人後來結為連理，並順理成章地成了艾蜜莉的姊夫。

談起姊夫，艾蜜莉布朗沒有在客氣的，她甚至爆料，史丹利和電影裡的奈吉完全是兩種類型，奈吉爾為了維持身材經常節食，但史丹利完全相反，「他每天晚上都會煮義大利麵，還讓我跟他一起喝馬丁尼。」於是這對姻親在片場裡的對話常常是：「『艾蜜莉，妳想吃番茄義大利麵嗎？』我則回他：『我想吃，但今天我得穿Dior高級訂製禮服，所以我們再看情況吧！』」

史丹利圖奇是不折不扣的美食家，因為他經帶著美味的燴飯和義大利麵到拍攝現場，讓每位必須穿進高級禮服而努力節食、啃著羽衣甘藍的女明星，都流著口水看著他帶來的美食。當然，艾蜜莉布朗也對姊夫讚譽有加，並稱他是全能型的人才，「史丹利懂得如何贏得每個人的心，祕訣就在於他能讓大家玩得開心，他真誠又特立獨行，而且他太懂生活了，我對他真的是崇拜有加。」