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莉娜丹恩回憶錄揭亞當崔佛暴怒失控、摔椅砸牆驚人內幕

記者陳穎╱綜合報導
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莉娜丹恩(見圖)近日在全新回憶錄中揭露拍攝「女孩我最大」時，同劇男星亞當崔佛曾在...
莉娜丹恩(見圖)近日在全新回憶錄中揭露拍攝「女孩我最大」時，同劇男星亞當崔佛曾在片場情緒失控。（路透資料照片）

美國女星莉娜丹恩(Lena Dunham)近日在全新回憶錄中揭露拍攝影集「女孩我最大」(Girls)期間的驚人內幕。她指控同劇男星亞當崔佛(Adam Driver)曾在片場情緒失控，不僅大聲咆哮，甚至怒將椅子砸向牆壁，場面一度相當緊張。

現年39歲的莉娜丹恩在新書「Famesick」中指出，42歲的亞當崔佛在拍攝該劇時，曾展現出「暴力且如野獸般的行為」，更形容對方「極度粗魯」。兩人在劇中分別飾演情侶「漢娜」與「亞當」，戲裡戲外互動密切，但她卻回憶，對方有時會出現令人不安的情緒反應。

莉娜丹恩近日在全新回憶錄中揭露拍攝「女孩我最大」時，同劇男星亞當崔佛(見圖)曾在...
莉娜丹恩近日在全新回憶錄中揭露拍攝「女孩我最大」時，同劇男星亞當崔佛(見圖)曾在片場情緒失控。（路透資料照片）

莉娜丹恩描述，有一次兩人在她的拖車內對台詞時，她突然忘詞，當時明明剛記熟的內容卻無法說出口，只能不斷結巴。她表示，這其實與當時尚未確診的子宮內膜異位症有關，導致她出現解離狀態。她在書中寫道：「當我張口時，只發出結巴聲，直到亞當突然大吼『快講點什麼』，並把椅子往我身旁的牆上砸過去。」她進一步指稱，對方當時還怒吼「給我清醒一點」、「我受夠你只是在那邊發呆」。

莉娜丹恩表示，事件發生後她最終仍順利說出台詞，但也提到亞當當時情緒不穩，例如曾因不滿新髮型而在拖車牆上打出破洞。此外，她也談到劇中大量親密戲的拍攝過程，指出當年業界尚未普遍設置親密指導員，因此拍攝環境相對缺乏保護。

她坦言，儘管自己努力打造安全的拍攝氛圍，但在實際拍攝時仍曾感到不安，甚至形容對方在拍攝親密戲時「會把她甩來甩去」，讓原本設計好的動作調度失去控制。針對相關指控，媒體報導已向亞當崔佛經紀人求證，截稿前尚未獲得回應。

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