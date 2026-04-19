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等了28年 珊卓布拉克、妮可妮可基嫚紅毯同框

記者陳穎／綜合報導
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珊卓布拉克(左)和妮可基嫚暌違28年同框為「超異能快感2」造勢。（美聯社）
珊卓布拉克(左)和妮可基嫚暌違28年同框為「超異能快感2」造勢。（美聯社）

珊卓布拉克（Sandra Bullock）曾以電影「攻其不備」奪下奧斯卡影后。她直到日前才首度開通IG，更在短短幾小時之後，罕見現身紅毯活動，掀起現場關注。

61歲的珊卓以一身紅色西裝造型亮相，內搭黑色胸衣，這也是她自2024年後，暌違2年再度踏上紅毯。她在CinemaCon活動中與「超異能快感」(Practical Magic)老搭檔妮可基嫚（Nicole Kidman）相隔28年同台重聚，成為全場焦點。58歲的妮可則以飄逸黑色長裙現身，造型呼應片中神祕氛圍。

兩人此次合體，是為了宣傳經典奇幻愛情片續集「超異能快感2」（Practical Magic 2），她們將再度飾演姊妹女巫莎莉歐文斯與吉莉安歐文斯。兩人在紅毯上合影，也提前為粉絲「劇透」續集看點。

珊卓甚至在活動期間發布了人生首則Instagram貼文，其中一段影片展現她「施展魔法」的趣味畫面——只用手指一點，就讓攪拌機自行啟動。她在貼文中寫下：「某個地方的午夜時分……」另一則貼文則分享她與妮可在CinemaCon的幕後花絮，包括兩人撫摸一隻名叫Hedge的場館警犬的溫馨畫面。

雖然續集劇情大多仍保密，但兩位主演在活動上透露了部分內容。珊卓形容重回角色的感覺「就像回到曾經住過的家」，並表示劇組「重建了懸崖上的原始房屋」，加入許多新舊角色，並讓作者艾莉絲霍夫曼（Alice Hoffman）的「魔法之書」世界重新活現。妮可則說，兩人重聚後一切「都對上了」，並形容回歸角色的過程「充滿魔力」。

61歲珊卓布拉克(左)和58歲妮可基嫚暌違依舊美麗動人。（美聯社）
61歲珊卓布拉克(左)和58歲妮可基嫚暌違依舊美麗動人。（美聯社）

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