我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普封鎖荷莫茲最快10天見效 分析：伊朗痛處非石油出口

亞馬遜要買下這家衛星公司？加速布局對決馬斯克的星鏈

布蘭妮酒駕被捕 意識「人生跌落谷底」主動進勒戒所治療

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布蘭妮因酒駕遭捕，事後自願入住勒戒所接受治療。(美聯社)
布蘭妮因酒駕遭捕，事後自願入住勒戒所接受治療。(美聯社)

流行天后布蘭妮(Britney Spears）90年代紅遍全球，憑藉多首經典歌曲奠定流行天后地位，不過近年來爭議不斷，屢次傳出脫序行為，引發外界關注。日前更傳出她因酒駕遭警方逮捕，雖然事後已獲釋，但最新消息指出，她已自願入住勒戒所接受治療。

據媒體報導，布蘭妮上月因涉嫌酒駕被警方攔查並逮捕，當時狀況引發不小騷動，消息一出震驚全球粉絲。對此，發言人證實，布蘭妮已於近日主動進入專門機構，接受包含酒精與藥物成癮在內的相關療程，希望透過專業協助改善身心狀況。

知情人士透露，布蘭妮近來情緒起伏較大，生活狀態也備受關注，她坦言「已經意識到自己跌入谷底」，因此在親友不斷勸說與支持下，決定正視問題並積極面對治療，期望逐步找回生活重心。

此外，發言人也表示，這段期間布蘭妮的孩子將陪伴在側，給予她最大的精神支持，家人與親近友人也會持續協助她調整步調、重回正軌。至於外界關心的療程時間，目前尚未對外公布，需視治療進度而定。

另一方面，布蘭妮涉及的酒駕案件仍在司法程序中，預計將於5月4日出庭應訊。外界也關注她在法律與治療雙重壓力下，是否能順利走出低潮、重新站穩腳步。

布蘭妮

上一則

「性感女神」邱淑貞罕見現身 超逆天凍齡狀態震撼全網

下一則

「21世紀大君夫人」收視開紅盤 IU：我從未掉出第1名

延伸閱讀

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了
31歲網紅淋巴癌 一刀剃光長髮化療搶命 老公陪落髮被讚爆

31歲網紅淋巴癌 一刀剃光長髮化療搶命 老公陪落髮被讚爆
「浪姐7」錄一半中斷 江語晨為跨國官司淚崩

「浪姐7」錄一半中斷 江語晨為跨國官司淚崩
江語晨遭前夫突襲中斷「浪姐7」 美國官司逆轉勝淚崩 全場跟著哭

江語晨遭前夫突襲中斷「浪姐7」 美國官司逆轉勝淚崩 全場跟著哭

熱門新聞

女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
楊冪如今的髮量。（取材自微博）

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

2026-04-12 08:00
「冰湖重生」黃楊鈿甜飾演女主角「楚喬」。圖／愛爾達電視 提供

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

2026-04-08 10:50
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56
菲律賓變裝皇后秀選手Misua驚傳過世，得年27歲。圖／摘自IG

變裝皇后猝逝得年27歲 睡夢中離世「家屬悲痛發聲」

2026-04-06 10:52

超人氣

更多 >
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單
DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費
凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了
好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」