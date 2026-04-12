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「星期三」第3季卡司再升級 琳娜海蒂等3人驚喜客串

記者廖福生／綜合報導
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琳娜海蒂加入演出。(圖／Netflix提供)
琳娜海蒂加入演出。(圖／Netflix提供)

影集「星期三」（Wednesday）第3季正在愛爾蘭都柏林附近進行拍攝，Netflix宣布，不僅原班人馬強勢回歸，琳娜海蒂 (Lena Headey)、安德魯麥卡錫 (Andrew McCarthy)，以及詹姆士蘭斯 (James Lance)將以客串身份加入演員陣容。

「星期三」日前公布的第3季全新卡司，包括伊娃葛林 (Eva Green)、薇諾娜瑞德 (Winona Ryder)等人。另外，回歸演員還包括珍娜奧蒂嘉 (Jenna Ortega)、凱薩琳麗塔瓊絲 (Catherine Zeta-Jones)、路易古茲曼 (Luis Guzmán)等人。

「星期三」第2季於去年首播，迅速成為Netflix有史以來觀看次數排名第五的英語影集。第1季則創下破紀錄的成功，至今仍是Netflix有史以來觀看次數最高的英語影集。

TVBS報導，目前影集正在愛爾蘭都柏林近郊進行拍攝，除了珍娜奧蒂嘉回歸飾演那位不苟言笑的天才少女，阿達一族的靈魂人物——高魔子與魔帝女也將再次現身。隨著第3季陣容越來越豪華，外界預期這部充滿歌德美學與校園霸凌議題的神劇，將再度掀起全球性的「星期三旋風」。

安德魯麥卡錫將客串演出「星期三」。(圖／Netflix提供)
安德魯麥卡錫將客串演出「星期三」。(圖／Netflix提供)

詹姆士蘭斯也加入「星期三」演出陣容。(圖／Netflix提供)
詹姆士蘭斯也加入「星期三」演出陣容。(圖／Netflix提供)

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