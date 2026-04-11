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又被誤發死訊 米高福克斯幽默：放輕鬆 他們每年都來一次

娛樂新聞組╱綜合報導
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米高福克斯曾是紅極一時的偶像巨星。（路透資料照片）
米高福克斯曾是紅極一時的偶像巨星。（路透資料照片）

好萊塢資深影星米高福克斯（Michael J. Fox）近日被美國媒體誤傳死訊，他則在社群媒體發文澄清自己還活著，並幽默說「 他們每年都會做一次這種事」。

據中央社引述媒體報導，米高福克斯現年64歲，他曾以電視影集「天才家庭」（Family Ties）和「回到未來」（Back to the Future）電影三部曲等影視作品走紅全球。

據報導，美國有線電視新聞網（CNN）日前誤發標題為「緬懷米高福克斯之一生」的文章與影片。

CNN發言人隨後透過聲明坦承誤發，「我們已經從自家平台下架，並向米高福克斯及其家屬致歉」。

米高福克斯似乎以幽默態度看待假死訊息，他之後在社群媒體Threads發文寫道：「當你打開電視，發現CNN正報導你的死訊時，你會有何反應？」

他更提出一些建議，包括切換電視頻道或打電話給妻子，其中一項建議則是「放輕鬆，他們每年都會做一次這種事」。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，米高福克斯在年僅29歲時被診斷出罹患巴金森氏症（Parkinson's disease）。

但他患病後仍持續從事演藝工作，且致力於提高大眾對這種退化性神經疾病的認識。

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