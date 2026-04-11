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「絕命毒師」克萊斯頓憶童年 震驚父母離婚 自己性格大變

編譯尤寶琪／綜合報導
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布萊恩克萊斯頓分享童年父母離婚後，自己性格改變歷程。（美聯社）
布萊恩克萊斯頓分享童年父母離婚後，自己性格改變歷程。（美聯社）

「絕命毒師」(Breaking Bad)明星布萊恩克萊斯頓(Bryan Cranston)坦承分享了自己童年時期的一段艱難歲月。

這位現年70歲，「左右做人難：不公平人生」(Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair)的明星，日前在接受「華爾街日報」(Wall Street Journal，WSJ)「House Call」專題報導時，提及自己11歲時父母意外離婚以及這件事對他們當時生活狀況的影響。

這位演員說，他們一家住在洛杉磯卡諾加公園(Canoga Park)附近的一棟三房房屋裡；他的父母約瑟夫克萊斯頓(Joseph "Joe" Cranston)和奧黛麗謝爾(Audrey Peggy Sell)兩人都是演員，在1950年代初期演出「Life With Elizabeth」時相識；儘管兩人事業繁忙，但也一直都是他們兄妹三人眼中「盡職盡責的父母」，所以他們的分居令他感到「震驚」。

「我父親為了另一個女人離開了家，直到我22歲才再次見到他，」他談到父母那場「令人扼腕」的離婚時說道，「我母親原本是個熱愛生活、溫柔善良的人，離婚後她深受打擊，開始酗酒。」

他回憶起父母分手後，自己的性格發生了變化；在家庭破裂之前，他曾是一個「自信快樂的孩子」，甚至還出演過父親執導和製作的幾支電視廣告。

「他離開後，我變得不那麼自信，更加內向，也搞不清楚家裡到底發生了什麼，為什麼會這樣，」他說道，隨後解釋了父母的離婚，是如何影響了他們在洛杉磯的住所和家庭生活。

「銀行收回了我們的房子後，我母親把我和哥哥凱爾(Kyle)送到她父母位於加州尤尼帕(Yucaipa)的養雞場去住，那裡占地4英畝，距離我們家往東開大約2.5小時車程，」他回憶道，「她帶著妹妹艾米(Amy)，則是搬去和我父親的父母住在卡諾加公園。這很奇怪，但她無處可去。」

華爾街 洛杉磯

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