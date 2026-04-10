我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞太裔女性薪資 印裔、台裔最高…比白男賺更多

曼達尼上任市長百日 近半市民肯定工作表現 30%不贊同

CNN誤發悼念影片 米高福克斯：每年都來一次

中央社／洛杉磯10日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
好萊塢資深影星米高福克斯。（路透）
好萊塢資深影星米高福克斯。（路透）

好萊塢資深影星米高福克斯（Michael J. Fox）近日被美國媒體誤傳死訊，他則在社群媒體發文澄清自己還活著，並幽默說「 他們每年都會做一次這種事」。

米高福克斯現年64歲，他曾以電視影集「天才家庭」（Family Ties）和「回到未來」（Back to the Future）電影三部曲等影視作品走紅全球。

美國有線電視新聞網（CNN）於8日誤發標題為「緬懷米高福克斯之一生」的文章與影片。

CNN發言人隨後透過聲明坦承誤發，「我們已經從自家平台下架，並向米高福克斯及其家屬致歉」。

米高福克斯似乎以幽默態度看待假死訊息，他之後在社群媒體Threads發文寫道：「當你打開電視，發現CNN正報導你的死訊時，你會有何反應？」

他更提出一些建議，包括切換電視頻道或打電話給妻子，其中一項建議則是「放輕鬆，他們每年都會做一次這種事」。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，米高福克斯在年僅29歲時被診斷出罹患巴金森氏症（Parkinson's disease）。

但他患病後仍持續從事演藝工作，且致力於提高大眾對這種退化性神經疾病的認識。

好萊塢 社群媒體

上一則

薛之謙禿了 為這件事滿頭水泡、斷髮 粉絲求他別再做了

延伸閱讀

范斯：美伊停火是脆弱休兵 川普對伊朗「沒耐心」

范斯：美伊停火是脆弱休兵 川普對伊朗「沒耐心」
美中夾擊怎麼選？CNN：台灣安全路線之爭 伊朗戰爭與鄭麗文訪中掀辯論

美中夾擊怎麼選？CNN：台灣安全路線之爭 伊朗戰爭與鄭麗文訪中掀辯論
川普自爆給伊朗談判高層1優待 伊朗國會議長回應了

川普自爆給伊朗談判高層1優待 伊朗國會議長回應了

CNN：中動武陰影 台掀資產外移潮

CNN：中動武陰影 台掀資產外移潮

熱門新聞

席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
泰國女星Christine Michalsky決定站出來透露一切，希望不要再有受害者。(取材自Instagram)

泰女星倒臥家中求救 被救護員性侵拍裸照 驚悚細節公開

2026-04-02 02:22
方文琳久違在節目上獻唱。(民視提供)

60歲玉女歌手狀態曝光 重出江湖還是美成這樣

2026-04-03 20:57
「冰湖重生」黃楊鈿甜飾演女主角「楚喬」。圖／愛爾達電視 提供

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

2026-04-08 10:50
《逐玉》中的武安侯（上圖）與電視劇《楚漢傳奇》中的項羽（下圖）。(取材自微博)

對比粉底液將軍 何潤東「滄桑霸王」翻紅 獲邀亮相蘇超

2026-04-03 14:36

超人氣

更多 >
好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」
現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金
全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首

全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首
華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...